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PRISÃO

Dupla é presa durante tentativa de roubo a banco no Sul de Minas

Homens armados renderam o gerente e mantiveram funcionários na cozinha de agência do Sicoob, em Senador Amaral; policiais apreenderam uma pistola e um revólver

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SM
Sofia Maia
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Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/11/2026 16:18 - atualizado em 04/11/2026 16:23

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Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo
Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo crédito: PMMG

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (4/11), durante uma tentativa de roubo a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral, no Sul de Minas. Armados, eles renderam o gerente assim que ele chegou para trabalhar e mantiveram os funcionários na cozinha do estabelecimento. A ação foi interrompida por policiais militares do 59º Batalhão, que surpreenderam a dupla ainda dentro da agência. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.

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De acordo com o major Alexandre Junqueira Herculano, subcomandante do 59º BPM, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados no banco por volta das 7h40. Viaturas foram deslocadas imediatamente para o endereço. Ao chegarem, os militares identificaram os suspeitos, fizeram a abordagem e efetuaram as prisões.

Segundo o relato do gerente aos policiais, ele foi rendido pelos criminosos ao chegar para iniciar o expediente. A dupla anunciou o assalto e informou que pretendia levar o dinheiro do cofre. Enquanto isso, os demais funcionários foram mantidos na cozinha da agência.

A intervenção policial impediu que os suspeitos conseguissem retirar qualquer quantia ou outro bem do banco. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

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Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo. Conforme o major, ambos também teriam participado de um assalto a uma agência bancária em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A situação dos suspeitos também chamou atenção: um deles tinha quatro mandados de prisão em aberto, enquanto o outro estava em benefício de saída temporária do sistema prisional.

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As circunstâncias da tentativa de roubo ainda são investigadas. A Polícia Militar mantém diligências para esclarecer como a dupla planejou a ação e apurar se outras pessoas participaram do crime.

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