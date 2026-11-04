Dupla é presa durante tentativa de roubo a banco no Sul de Minas

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (4/11), durante uma tentativa de roubo a uma agência do Sicoob, no Centro de Senador Amaral, no Sul de Minas. Armados, eles renderam o gerente assim que ele chegou para trabalhar e mantiveram os funcionários na cozinha do estabelecimento. A ação foi interrompida por policiais militares do 59º Batalhão, que surpreenderam a dupla ainda dentro da agência. Uma pistola e um revólver foram apreendidos.



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De acordo com o major Alexandre Junqueira Herculano, subcomandante do 59º BPM, as equipes receberam informações sobre a presença de homens armados no banco por volta das 7h40. Viaturas foram deslocadas imediatamente para o endereço. Ao chegarem, os militares identificaram os suspeitos, fizeram a abordagem e efetuaram as prisões.



Segundo o relato do gerente aos policiais, ele foi rendido pelos criminosos ao chegar para iniciar o expediente. A dupla anunciou o assalto e informou que pretendia levar o dinheiro do cofre. Enquanto isso, os demais funcionários foram mantidos na cozinha da agência.

A intervenção policial impediu que os suspeitos conseguissem retirar qualquer quantia ou outro bem do banco. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.



Os levantamentos iniciais da Polícia Militar (PMMG) apontaram que os dois homens têm antecedentes policiais, inclusive por roubo. Conforme o major, ambos também teriam participado de um assalto a uma agência bancária em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



A situação dos suspeitos também chamou atenção: um deles tinha quatro mandados de prisão em aberto, enquanto o outro estava em benefício de saída temporária do sistema prisional.



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As circunstâncias da tentativa de roubo ainda são investigadas. A Polícia Militar mantém diligências para esclarecer como a dupla planejou a ação e apurar se outras pessoas participaram do crime.