Ex-casal vende 300 tortas de queijo e 400 biscoitos por dia, mas revela o que determina o futuro da sociedade na confeitaria que mantém mesmo após a separação

María Pérez e Fernando Zaccaro se conheceram em 2023 por meio de uma amiga em comum. O relacionamento amoroso começou em fevereiro daquele ano e terminou em julho de 2024, no mesmo período em que nascia a Maritta, marca de cheesecake criada por María.

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Apesar do término, os dois mantiveram a parceria de trabalho. María, nascida em Jerez em 1993, e Fernando, sevilhano de 1989, comandam negócios separados sob o mesmo teto. Eles dividem um espaço de produção no bairro de Salamanca, em Madri, onde preparam doces sem glúten.

A convivência profissional exigiu paciência no começo após diversas discussões. Com o tempo, a relação se transformou em amizade. Fernando incentivou María a seguir com a produção das tortas, unindo forças para manter as marcas ativas no mesmo endereço.

Origem dos negócios e produtos sem glúten

Nenhum dos dois planejava trabalhar em uma confeitaria. Fernando abandonou a faculdade de contabilidade aos 21 anos para estudar hotelaria, passou por hotéis e restaurantes e montou uma dark kitchen de comida saudável em 2019. Já María trabalhava com publicidade para grandes marcas e decidiu empreender após o sucesso caseiro de suas receitas.

Ela começou a assar na cozinha de Fernando e estruturou a Maritta com a clássica cheesecake basca. Sem base de bolacha, o doce não contém glúten e recebeu o segundo prêmio de "Melhor Cheesecake de Madri" da ACYRE em 2025. O cardápio conta com oito sabores, e a versão pequena custa 10 euros.

Ao notar a fidelidade dos clientes celíacos, Fernando lançou em janeiro a Pudl, marca de cookies com nove sabores. Ele desenvolveu uma mistura de cinco farinhas para imitar a textura do trigo. Cada biscoito pesa 120 gramas, tem valor médio de 4,50 euros e traz recheio cremoso com pastas de frutos secos feitas por ele.

Operação compartilhada e nova unidade

Os empreendedores dividem os custos operacionais, o imóvel e os funcionários: um profissional na produção e dois no atendimento. Juntos, eles vendem diariamente entre 200 e 300 tortas pequenas, volume que cresce nos fins de semana, além de mais de 400 cookies, distribuídos em parte para cafeterias parceiras.

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O próximo passo é a inauguração de uma segunda loja na avenida de Alberto Alcocer, 10, na região de Chamartín. O ponto de 15 metros quadrados servirá apenas para venda de produtos com café de especialidade, enquanto o plano a médio prazo prevê outras lojas pequenas e uma cafeteria compartilhada.