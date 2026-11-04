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AGRESSÃO

Adolescente sofre socos, chutes e enforcamento em escola no interior de MG

Caso que ocorreu na manhã desta terça-feira (3), no Bairro Vila Cruzeiro Celeste, foi motivado por desentendimentos anteriores e supostos comentários negativos

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CS
Cauê Siwek*
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Cauê Siwek*
Repórter
04/11/2026 14:21

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Adolescente de 16 anos é agredido com socos, chutes e tentativa de enforcamento por outros dois colegas em escola estadual de João Monlevade nesta terça-feira (3)
Adolescente de 16 anos é agredido com socos, chutes e tentativa de enforcamento por outros dois colegas em escola estadual de João Monlevade nesta terça-feira (3) crédito: Dirceu Aurélio

Dois adolescentes de 16 anos foram identificados pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) após agredirem um estudante da mesma idade dentro de uma escola estadual localizada na Rua Caetés, no Bairro Vila Cruzeiro Celeste, em João Monlevade. O caso foi registrado por volta das 10h na manhã desta terça-feira (3/11).

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De acordo com o registro da 17ª Companhia PM Independente, a vítima disse que os dois colegas de escola alegaram que o estudante teria feito comentários negativos a respeito deles. Os suspeitos iniciaram uma série de agressões físicas, que incluíram empurrões, socos, chutes e até mesmo tentativa de enforcamento.

Ação policial e desdobramentos

Após colher as informações e realizar buscaspela região, a Polícia Militar conseguiu localizar os dois adolescentes apontados como autores. Durante a abordagem, ambos confessaram a autoria das agressões e confirmaram que os desentendimentos foram a motivação da violência.

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Os menores foram apreendidos e encaminhados para a adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

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