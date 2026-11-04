BH promove vacinação nas escolas para evitar sarampo

Belo Horizonte realizou nesta quarta-feira (4/11) ações de vacinação e conscientização nas escolas municipais para evitar a reintrodução do sarampo, além de ampliar a proteção contra a varicela, conhecida popularmente como catapora. A iniciativa - da prefeitura, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Educação - teve início em 27 de outubro e vai até 11 de novembro, com atividades em unidades de ensino de diferentes regionais da capital.

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A capital mineira mantém o alerta diante do aumento de registros da doença em outros países e da confirmação de casos recentes no Brasil, mesmo não registrando casos desde 2020. Segundo Thaysa Drumond, subsecretária de Promoção e Vigilância da Saúde de Belo Horizonte, a ausência de notificações nos últimos anos não significa que a cidade esteja livre do risco de novos casos.

“O fato de a gente não ter casos desde 2020 não significa que a gente não corra o risco da reintrodução dessa doença aqui na nossa cidade. Por isso, a grande importância de manter uma cobertura vacinal adequada, que nos proteja e, principalmente, proteja as nossas crianças”, afirmou.

A ação leva equipes de saúde às escolas municipais para conferir as cadernetas de vacinação e aplicar doses nas crianças as quais pais ou responsáveis tenham autorizado a imunização. Além da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, doses contra a varicela têm sido oferecidas nos postos.

Para a subsecretária, a iniciativa busca facilitar o acesso à vacinação as famílias que enfrentam dificuldades para levar as crianças aos centros de saúde. A equipe também identifica outras vacinas que estejam atrasadas e orienta os responsáveis sobre a necessidade de atualização do calendário.

Cobertura vacinal

Os dados da Prefeitura mostram que a cobertura da primeira dose da vacina contra o sarampo entre o público infantil em Belo Horizonte chega a 99,45%. Já a segunda dose registra 86,54%, índice abaixo do recomendado para garantir a proteção completa.

Thaysa destaca que a imunização contra o sarampo exige duas doses na infância e que a atenção deve ser mantida mesmo diante do percentual elevado da primeira aplicação.

“A primeira dose é quase 99%, uma cobertura altíssima, mas a segunda dose ainda está abaixo de 90%. Então, a gente precisa lembrar que, para as crianças estarem imunizadas, são necessárias duas doses”, explicou.

A subsecretária reforça que a conferência da caderneta não deve se limitar à vacina contra o sarampo. Orienta ainda que os pais e responsáveis aproveitem a oportunidade para verificar se todas as doses previstas no calendário infantil foram aplicadas.

Casos de catapora

Além do sarampo, a Prefeitura também busca ampliar a proteção contra a varicela. Em Belo Horizonte, foram registrados 118 casos da doença em 2025. Em 2026, até setembro, foram contabilizados 102 casos. A cobertura vacinal contra a varicela entre crianças menores de um ano está em 80,97%, segundo dados municipais.

A doença é muito contagiosa e pode ser transmitida pelo ar, por meio de gotículas respiratórias e aerossóis, ou pelo contato direto com as lesões na pele. Os principais sintomas são manchas vermelhas e bolhas pelo corpo, mal-estar, cansaço e febre baixa. A vacina contra a varicela é oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em duas doses na infância: a primeira aos 15 meses e a segunda aos quatro anos.

Onde se vacinar em BH

As vacinas também estão disponíveis nos 154 centros de saúde de Belo Horizonte, em postos extras e no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante.

Pais e responsáveis que queiram conferir a situação vacinal dos filhos devem procurar uma unidade de saúde com a caderneta de vacinação. As equipes podem verificar a situação vacinal dos adultos e então orientar sobre as doses necessárias.

Para a vacinação de crianças, é obrigatória a presença dos pais ou responsáveis legais, além da apresentação da caderneta. Os horários e endereços dos locais de imunização podem ser consultados no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.