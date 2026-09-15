Pensilvânia confirma quarta morte por sarampo nos EUA

As autoridades do estado da Pensilvânia confirmaram nesta terça-feira (15) uma quarta morte relacionada ao sarampo, em meio a uma epidemia que atingiu um nível sem precedentes nos Estados Unidos nos últimos 35 anos.

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As vítimas não estavam vacinadas, informaram as autoridades sanitárias do estado em comunicado.

Segundo os relatórios dos médicos-legistas locais, morreram dois bebês que ainda não tinham idade para receber a vacina, além de um jovem de 18 anos e uma mulher de 40 anos.

Essas mortes se somam a outras três registradas nos Estados Unidos desde o início de 2025, entre elas as de duas crianças, quando o atual surto começou.

Os óbitos intensificaram o confronto político entre o governador da Pensilvânia, o democrata Josh Shapiro, e o secretário de Saúde do governo republicano de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., conhecido por suas posições céticas em relação às vacinas.

Shapiro acusou nesta terça-feira, em publicação no X, o secretário de alimentar receios sobre a vacinação e de silenciar essas mortes.

Segundo o governador, RFK Jr. teria orientado a principal agência de saúde do país a não registrar as quatro mortes como relacionadas ao surto de sarampo, “sem dúvida porque elas não se encaixam em sua narrativa enganosa”.

As acusações foram rejeitadas pelo secretário, que denunciou a “politização” dessas mortes e questionou sua relação direta com o sarampo.

Desde o início de 2026, mais de 3.290 casos da doença foram registrados nos Estados Unidos, dos quais cerca de 700 ocorreram na Pensilvânia.

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