Desabamento de imóvel durante reforma deixa um morto e um ferido em Prados

Um acidente durante a reforma de uma residência terminou em tragédia na manhã desta quarta-feira (4/11), em Prados (MG), no Campo das Vertentes. Por volta das 9h15, parte de uma edificação localizada na Rua Djalma Pinheiro Chagas, nº 5, no Centro, sofreu um colapso repentino, atingindo dois trabalhadores que atuavam no local.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pelotão de São João del-Rei foram acionadas imediatamente para o atendimento da ocorrência.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas foram atingidas pelos escombros. O primeiro, um homem de 48 anos, que foi socorrido por uma Unidade de Suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele apresentava ferimentos leves e foi atendido no local.

A segunda vítima era um homem de 43 anos, que ficou preso sob os escombros. Apesar dos esforços das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, que conseguiram acessar o trabalhador, ele não resistiu e teve a morte constatada no local.

Providências e perícia

Após o resgate, a área foi isolada e a Defesa Civil Municipal acionada para avaliar os riscos estruturais do imóvel e acompanhar a ocorrência.

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A Polícia Civil também compareceu ao endereço com sua equipe de perícia técnica para realizar os levantamentos iniciais que ajudarão a esclarecer as causas do desabamento. Em seguida, o corpo foi liberado e encaminhado para uma funerária local.