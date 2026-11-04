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COMBATE

Operação remove pichações de facções criminosas dos muros em Minas

Ação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura de Vespasiano recupera paredes e fachadas nos bairros da cidade e prossegue nesta quarta-feira (4)

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
04/11/2026 10:49

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Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Divulgação/PMMG

A Prefeitura de Vespasiano, em atuação integrada com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Civil (PCMG), realizou nesta terça-feira (3/11) a segunda fase da Operação Expurgo. A iniciativa foca na remoção e cobertura de pichações feitas por grupos criminosos para demarcar território em diversos bairros do município, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Mapeamento e recuperação

As equipes identificaram e cobriram inscrições e símbolos faccionados em muros e fachadas de residências e comércios localizados em pontos estratégicos da cidade. Os bairros atendidos nesta primeira etapa foram:

  • Jardim da Glória
  • Morro Alto
  • Novo Horizonte
  • Nova Pampulha
  • Jardim Daliana
  • Caieiras
  • Célvia

Imagens registradas pelas equipes durante a ação mostraram o antes e o depois das intervenções. A restauração tem sido feita para a devolução dos espaços públicos e privados aos moradores sem a interferência visual da criminalidade.

Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte-Divulgação/PMMG
Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG

Próximos passos

A Operação Expurgo terá continuidade nesta quarta-feira (4/11), com novas intervenções e pinturas programadas em Vespasiano.

De acordo com o planejamento da segurança pública, a concentração das equipes será às 8h, na sede da 247ª Companhia de Polícia Militar, de onde darão seguimento à ação na região.

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Serviço de inteligência e participação

A Prefeitura de Vespasiano e as forças de segurança reforçam que denúncias anônimas auxiliam no mapeamento e na repressão a ações criminosas no município. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo 190 da Polícia Militar, com total sigilo garantido.

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combate crime faccao operacao pichacoes policia prefeitura vandalismo vespasiano

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