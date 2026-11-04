Operação remove pichações de facções criminosas dos muros em Minas

A Prefeitura de Vespasiano, em atuação integrada com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a Polícia Civil (PCMG), realizou nesta terça-feira (3/11) a segunda fase da Operação Expurgo. A iniciativa foca na remoção e cobertura de pichações feitas por grupos criminosos para demarcar território em diversos bairros do município, localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Mapeamento e recuperação

As equipes identificaram e cobriram inscrições e símbolos faccionados em muros e fachadas de residências e comércios localizados em pontos estratégicos da cidade. Os bairros atendidos nesta primeira etapa foram:

Jardim da Glória

Morro Alto

Novo Horizonte

Nova Pampulha

Jardim Daliana

Caieiras

Célvia

Imagens registradas pelas equipes durante a ação mostraram o antes e o depois das intervenções. A restauração tem sido feita para a devolução dos espaços públicos e privados aos moradores sem a interferência visual da criminalidade.

Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Imagem de operação contra pichações de facções criminosas na cidade de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte Divulgação/PMMG Voltar Próximo

Próximos passos

A Operação Expurgo terá continuidade nesta quarta-feira (4/11), com novas intervenções e pinturas programadas em Vespasiano.

De acordo com o planejamento da segurança pública, a concentração das equipes será às 8h, na sede da 247ª Companhia de Polícia Militar, de onde darão seguimento à ação na região.

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Serviço de inteligência e participação

A Prefeitura de Vespasiano e as forças de segurança reforçam que denúncias anônimas auxiliam no mapeamento e na repressão a ações criminosas no município. Informações podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181) ou pelo 190 da Polícia Militar, com total sigilo garantido.