Previsão do tempo em BH: quarta-feira (4/11) tem calor de até 32 °C e chance de chuva rápida no fim da tarde
Defesa Civil alerta para temperatura em elevação. Umidade do ar pode cair para 35% durante a tarde
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A quarta-feira (4/11) será de calor em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, o céu varia de claro a parcialmente nublado. Há possibilidade de pancadas rápidas de chuva, principalmente no fim da tarde. A máxima estimada é de 32 °C, e o órgão emitiu alerta para temperatura diurna em elevação.
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A madrugada também foi mais quente que nos últimos dias. A menor temperatura registrada na capital mineira foi de 19,5 °C, na Região de Venda Nova, às 4h35. À tarde, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 35%.
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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade mínima deverá ficar em torno de 45%. A previsão para cada período do dia é a seguinte:
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Manhã: muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
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Tarde: muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas
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Noite: muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada
Temperaturas mínimas por regional
A Defesa Civil registrou as seguintes temperaturas mínimas nesta madrugada:
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Venda Nova: 19,5 °C, às 4h35
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Pampulha: 19,6 °C, com sensação térmica de 22,5 °C, às 6h
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Centro-Sul: 20 °C, às 3h10
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Oeste: 20,5 °C, às 4h
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Barreiro: 21,6 °C, às 3h25
Cuidados com o calor e o tempo seco
Com temperatura em elevação e umidade em torno de 35% à tarde, beba bastante água ao longo do dia, mesmo sem sede. Evite exercícios físicos intensos e exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h. Use protetor solar e roupas leves. Crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias precisam de atenção redobrada.
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Cuidados durante as pancadas de chuva
Se a chuva vier com trovoadas, evite áreas abertas, não se abrigue debaixo de árvores e fique longe de estruturas metálicas. Não atravesse ruas ou córregos alagados, nem a pé nem de carro. Em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. Para mais informações sobre as pancadas de chuva, confira nossa cobertura.