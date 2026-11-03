Professores da rede municipal de cidade na Grande BH organizam paralisação

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem (Sind-UTE Contagem) anunciou, por meio das redes sociais, uma paralisação total dos profissionais de ensino do município para esta quinta-feira (5/11). De acordo com a entidade de classe, todos os turnos serão afetados.

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De acordo com o Sind-UTE Contagem, na data da paralisação, os docentes participarão de uma assembleia marcada para o período da manhã. Durante a tarde, está marcado um ato público em frente à Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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As ações são motivadas pela nova matriz curricular que a Secretaria Municipal de Educação de Contagem planeja colocar em vigor nas escolas do município. Para a entidade de classe, a proposta deve resultar na redução do quadro de professores e na consequente precarização do ensino.