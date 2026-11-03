Assine
overlay
Início Gerais
PARALISAÇÃO

Professores da rede municipal de cidade na Grande BH organizam paralisação

Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem (Sind-UTE Contagem) anunciou assembleia e ato público para esta quinta-feira (5/11)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
03/11/2026 21:58 - atualizado em 03/11/2026 22:08

compartilhe

×
Família de estudante de 12 anos denuncia que o menino foi vítima de injúria racial na Escola Municipal Vereador Benedito Batista, em Contagem
Nesta quinta-feira (5/11), escolas municipais de Contagem podem ficar sem aulas crédito: Google Sreet View

O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Contagem (Sind-UTE Contagem) anunciou, por meio das redes sociais, uma paralisação total dos profissionais de ensino do município para esta quinta-feira (5/11). De acordo com a entidade de classe, todos os turnos serão afetados. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com o Sind-UTE Contagem, na data da paralisação, os docentes participarão de uma assembleia marcada para o período da manhã. Durante a tarde, está marcado um ato público em frente à Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As ações são motivadas pela nova matriz curricular que a Secretaria Municipal de Educação de Contagem planeja colocar em vigor nas escolas do município. Para a entidade de classe, a proposta deve resultar na redução do quadro de professores e na consequente precarização do ensino.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay