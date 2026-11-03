Professor da UFU é denunciado por agredir adolescente em Uberlândia

Um professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vinculado à Faculdade de Odontologia, foi denunciado por suspeita de agredir uma adolescente de 16 anos durante uma discussão em um condomínio no Bairro Granja Marileusa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (2/11), feriado de Finados. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PMMG), a jovem afirmou ter recebido um tapa no rosto, caído no chão e sofrido ferimentos. Ela precisou de atendimento médico na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery.



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A discussão teria começado por causa de um celular. Conforme o registro da Polícia Militar, além da denúncia de agressão contra a adolescente, um morador do condomínio procurou a polícia e relatou ter sido ameaçado de morte pelo docente.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o professor apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem e afirmou não se lembrar do que havia acontecido.



Em nota, a Universidade Federal de Uberlândia confirmou que o caso envolve um professor da Faculdade de Odontologia e manifestou repúdio à violência relatada. A instituição ressaltou que o episódio ocorreu fora de suas dependências, mas afirmou considerar inaceitável qualquer forma de agressão.



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A universidade também declarou solidariedade à adolescente e aos familiares e informou que adotará as medidas cabíveis dentro de suas competências para apurar os fatos. No comunicado, a UFU reafirmou o compromisso institucional com a dignidade humana, a proteção de crianças e adolescentes e o enfrentamento da violência.