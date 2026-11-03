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VIOLÊNCIA EM CONDOMÍNIO

Professor da UFU é denunciado por agredir adolescente em Uberlândia

Jovem de 16 anos relata ter levado um tapa no rosto e caído no chão durante discussão envolvendo um celular; universidade afirma que vai apurar o caso

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
03/11/2026 14:35 - atualizado em 03/11/2026 14:36

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O suspeito é professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vinculado à Faculdade de Odontologia
Suspeito é professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vinculado à Faculdade de Odontologia crédito: UFU/ Reprodução

Um professor da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), vinculado à Faculdade de Odontologia, foi denunciado por suspeita de agredir uma adolescente de 16 anos durante uma discussão em um condomínio no Bairro Granja Marileusa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O episódio ocorreu na madrugada de segunda-feira (2/11), feriado de Finados. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PMMG), a jovem afirmou ter recebido um tapa no rosto, caído no chão e sofrido ferimentos. Ela precisou de atendimento médico na Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Tibery.

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A discussão teria começado por causa de um celular. Conforme o registro da Polícia Militar, além da denúncia de agressão contra a adolescente, um morador do condomínio procurou a polícia e relatou ter sido ameaçado de morte pelo docente.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o professor apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem e afirmou não se lembrar do que havia acontecido.

Em nota, a Universidade Federal de Uberlândia confirmou que o caso envolve um professor da Faculdade de Odontologia e manifestou repúdio à violência relatada. A instituição ressaltou que o episódio ocorreu fora de suas dependências, mas afirmou considerar inaceitável qualquer forma de agressão.

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A universidade também declarou solidariedade à adolescente e aos familiares e informou que adotará as medidas cabíveis dentro de suas competências para apurar os fatos. No comunicado, a UFU reafirmou o compromisso institucional com a dignidade humana, a proteção de crianças e adolescentes e o enfrentamento da violência.

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