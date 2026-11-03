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VIOLÊNCIA

Mulher mata companheiro com facada durante briga em Minas

Homem de 43 anos foi atingido no braço e morreu após ter uma artéria perfurada. Caso aconteceu em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste do estado

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
03/11/2026 12:13

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Segundo a Polícia Militar, o homem foi alvo de dois disparos de arma de fogo, mas não foi atingido
A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil crédito: Freepik

Um homem de 43 anos morreu após ser atingido por uma facada durante uma briga com a companheira, de 43, na madrugada desse domingo (1º/11), no bairro São Lucas, em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas. A mulher foi presa suspeita de lesão corporal seguida de morte.

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A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço, encontrou o homem morto. Aos militares, a mulher contou que os dois haviam discutido e entrado em luta corporal na noite anterior. Segundo ela, durante o desentendimento, foi agredida pelo companheiro.

Para se defender, afirmou ter pegado uma faca de cozinha e atingido o homem no braço. O golpe perfurou uma artéria e provocou a morte da vítima.

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A mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. A dinâmica do caso será apurada.

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