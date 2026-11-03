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TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Tio tenta matar sobrinha a facadas na Pampulha, em BH

Mulher de 31 anos sofreu diversas perfurações pelo corpo e foi socorrida em estado grave. Caso aconteceu no bairro Urca

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
03/11/2026 12:04

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Hospital Risoleta Tolentino Neves
Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que havia ingerido bebida alcoólica. Vítima foi levada para o Hospital Risoleta Neves crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma mulher de 31 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo próprio tio, de 52, nessa segunda-feira (2/11), no bairro Urca, na Pampulha, em Belo Horizonte. Após o ataque, o homem fugiu, mas se arrependeu e se entregou espontaneamente à Polícia Militar.

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A ocorrência foi registrada na Rua Ipanema. Quando os militares chegaram ao endereço, encontraram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima. Ela apresentava diversas perfurações pelo corpo provocadas por uma faca e foi encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em estado grave, mas estável. A mulher foi levada imediatamente ao bloco cirúrgico.

Enquanto a vítima recebia atendimento, a Polícia Militar foi informada de que o suspeito havia se apresentado na sede da 131ª Companhia da PM. Os militares foram até o local, onde o homem entregou espontaneamente a faca utilizada no ataque.

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Aos policiais, ele relatou que a vítima era sua sobrinha e afirmou que havia sido agredido pelo pai dela em uma data anterior. Segundo a versão apresentada pelo suspeito, a agressão teria ocorrido por causa de comentários feitos por ele, nos quais dizia que todos os moradores da residência seriam usuários de drogas.

O homem contou que, por esse motivo, foi até a casa da sobrinha com a intenção de matá-la e desferiu vários golpes de faca contra ela. Depois, fugiu em uma bicicleta. No entanto, seguiu em direção à sede da companhia da PM, onde decidiu se entregar.

Questionado pelos militares, o suspeito afirmou que havia ingerido bebida alcoólica, mas negou ter feito uso de drogas. Ele também apresentava escoriações no joelho esquerdo e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Ressaca para receber atendimento médico.

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O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Polícia Civil, onde ficou à disposição do delegado responsável pela ocorrência.

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