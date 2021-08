Homem é esfaqueado pelo sobrinho de 17 anos em BH

Homem foi levado ao bloco cirúrgico do Hospital Odilon Behrens (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 09/10/2018)

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de tentar matar a facadas o tio, de 45, na noite dessa segunda-feira (30/8) no Bairro União, Região Nordeste de Belo Horizonte. O homem precisou passar por uma cirurgia.De acordo com a Polícia Militar (PM), que foi chamada por volta das 22h50, testemunhas disseram que tio e sobrinho já haviam se desentendido por vários motivos em outras ocasiões, e o jovem teria transtornos mentais.Essas pessoas disseram à PM que, ontem, durante mais uma discussão, o adolescente disse ser 'oprimido' pelo tio e o atacou com a faca. O homem ainda estava no local do crime, com duas perfurações profundas no tórax.A vítima foi levada ao Hospital Odilon Behrens, na Região Noroeste da capital, e encaminhada ao bloco cirúrgico.