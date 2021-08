Mulher que matou com faca é condenada a 17 anos de prisão em BH

Momento em que policial militar presta depoimento como testemunha durante o julgamento de Elizabeth (foto: Divulgação/TJMG)

A Justiça condenou, nesta terça (24/8), uma moradora de rua a 17 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado em Belo Horizonte. O crime aconteceu em 30 de agosto do ano passado, na Avenida do Contorno, Centro da capital mineira.Elizabeth Lucas dos Santos matou Marizan Pereira Ramos com uma faca. Ela teve ajuda de um homem, que já morreu, portanto, não foi envolvido na condenação.Ela agiu por suspeitar que Marizan havia lhe denunciado à polícia por outro crime, pelo qual as autoridades prenderam Elizabeth. O júri levou em consideração a motivação torpe (fútil), o que resultou em acréscimo da pena.Além disso, Elizabeth usou um recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque o comparsa dela segurou Marizan, enquanto a condenada lhe deu vários golpes de faca.Elizabeth já estava presa e continuará mesmo caso a defesa dela recorra da condenação. A sentença tem a assinatura do juiz Ricardo Sávio de Oliveira.