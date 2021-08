Garrafada na garganta: homem é condenado a 12 anos de prisão em BH

Vitor Augusto Gomes ainda deu chutes na cabeça da vítima já caída no chão (foto: Divulgação/TJMG)

A Justiça condenou, nesta terça (24/8), o lavador de carros Vitor Augusto Gomes a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio. Em 12 de julho do ano passado, ele usou cacos de vidro de uma garrafa para golpear a garganta de outro homem que lhe devia R$ 10, em Belo Horizonte.O crime aconteceu na esquina das ruas Antônio de Albuquerque e Sergipe, na Savassi, Região Centro-Sul da capital mineira. Após os golpes, Vitor ainda deu chutes na cabeça da vítima, conforme flagrado pelo Olho Vivo.Ele só parou quando a Polícia Militar chegou, segundo a Justiça. A sentença da juíza Fabiana Cardoso Gomes Ferreira ainda cita que a vítima sofreu sequelas no rosto por conta do ataque.A Justiça já havia condenado Vitor por furto de carro, o que pesou como mau antecedente, além do fato de ele ter chutado a vítima já ferida.No entanto, o fato dele viver na rua à época em vulnerabilidade social pesou a favor do réu para a redução da pena.Ainda assim, Vitor não poderá recorrer em liberdade. Ele já estava preso antes do julgamento e vai permanecer detido, conforme a decisão judicial.Durante o julgamento, o lavador de carros negou que cometeu o crime por conta de R$ 10. Ele afirmou que não se recorda o motivo da briga, mas que consumia drogas com a vítima no dia do fato.