Barragem de rejeitos em cidade mineira tem nível de emergência encerrado

A Agência Nacional de Mineração encerrou, na última quinta-feira (29/10), o nível de emergência do Sistema Pontal, localizado no complexo minerário Cauê, em Itabira, na Região Central de Minas. A estrutura é operada pela Vale. Com a decisão, a mineradora afirma que não tem mais estruturas em nível de emergência no município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A retirada do nível de emergência ocorreu após a conclusão das obras de reforço do Dique Minervino, em dezembro de 2025. Segundo a mineradora, as intervenções aumentaram as condições de estabilidade da estrutura e permitiram que ela atendesse aos requisitos estabelecidos por lei.

O Sistema Pontal, em Itabira, é composto pelos Diques Minervino e Nova Vista, que passam por obras de descaracterização, e pelos Diques 2, 3, 4 e 5, que já foram descaracterizados. Há ainda uma barragem principal, construída a jusante, técnica considerada mais estável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Vale, oito das dez estruturas situadas em Itabira, entre barragens e diques, incluídas no Programa de Descaracterização já tiveram as obras concluídas. No caso dos Diques Minervino e Cordão Nova Vista, a conclusão está prevista para 2030 e 2033, respectivamente.