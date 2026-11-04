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RESGATE

MG: vaca de 700 quilos cai em piscina e é resgatada pelos bombeiros

Animal ficou completamente submerso na estrutura, na zona rural do município. Militares improvisaram uma operação com o auxílio de um trator emprestado por um vizinho

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
04/11/2026 15:28 - atualizado em 04/11/2026 15:31

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A ocorrência foi registrada por volta das 2h, no trecho do córrego próximo ao entroncamento das avenidas Cristiano Machado e Vilarinho, na altura da Rua Laura Soares Guimarães
A ocorrência foi registrada por volta das 13h45, quando o Pelotão de Bombeiros de Janaúba recebeu o chamado crédito: CBMMG

Uma vaca de aproximadamente 700 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) depois de cair em uma piscina na tarde de terça-feira (3/11), no distrito de Vila Nova dos Poções, zona rural de Janaúba, no Norte de Minas. Para retirar o animal, que estava completamente dentro da estrutura, os militares precisaram improvisar uma operação com o auxílio de um trator cedido por um morador da região.

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A ocorrência foi registrada por volta das 13h45, quando o Pelotão de Bombeiros de Janaúba recebeu o chamado. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o animal dentro da piscina e constatou que não havia equipamentos ou recursos disponíveis nas proximidades para fazer a retirada de maneira convencional.

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Diante da dificuldade, os militares buscaram uma alternativa que permitisse remover o animal sem comprometer sua integridade física. Um vizinho se dispôs a emprestar um trator, que foi adaptado para auxiliar no trabalho, já que não se tratava de um equipamento próprio para operações de resgate desse tipo.

Com o veículo e técnicas de amarração, a equipe conseguiu retirar a vaca da piscina, adotando os cuidados necessários durante a movimentação dos cerca de 700 quilos. Após a operação, os bombeiros verificaram que o animal não apresentava ferimentos aparentes.

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A vaca foi entregue ao proprietário. A ocorrência terminou sem registro de lesões aparentes no bovino.

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