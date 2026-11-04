MG: vaca de 700 quilos cai em piscina e é resgatada pelos bombeiros

Uma vaca de aproximadamente 700 quilos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG) depois de cair em uma piscina na tarde de terça-feira (3/11), no distrito de Vila Nova dos Poções, zona rural de Janaúba, no Norte de Minas. Para retirar o animal, que estava completamente dentro da estrutura, os militares precisaram improvisar uma operação com o auxílio de um trator cedido por um morador da região.



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A ocorrência foi registrada por volta das 13h45, quando o Pelotão de Bombeiros de Janaúba recebeu o chamado. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o animal dentro da piscina e constatou que não havia equipamentos ou recursos disponíveis nas proximidades para fazer a retirada de maneira convencional.



Diante da dificuldade, os militares buscaram uma alternativa que permitisse remover o animal sem comprometer sua integridade física. Um vizinho se dispôs a emprestar um trator, que foi adaptado para auxiliar no trabalho, já que não se tratava de um equipamento próprio para operações de resgate desse tipo.



Com o veículo e técnicas de amarração, a equipe conseguiu retirar a vaca da piscina, adotando os cuidados necessários durante a movimentação dos cerca de 700 quilos. Após a operação, os bombeiros verificaram que o animal não apresentava ferimentos aparentes.



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A vaca foi entregue ao proprietário. A ocorrência terminou sem registro de lesões aparentes no bovino.