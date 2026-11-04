Homens caem em córrego após roubarem motocicleta

Dois homens caíram no Córrego Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, durante uma tentativa de fuga após roubarem uma motocicleta no bairro Jardim Guanabara, na madrugada desta quarta-feira (4/11). Um dos suspeitos, de 15 anos, foi baleado na perna antes de cair no curso d'água. Os dois foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Risoleta Neves.



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A ocorrência foi registrada por volta das 2h, no trecho do córrego próximo ao entroncamento das avenidas Cristiano Machado e Vilarinho, na altura da Rua Laura Soares Guimarães. Os militares do Pelotão de Venda Nova foram acionados para prestar apoio à Polícia Militar, que perseguia os suspeitos.



De acordo com as informações repassadas aos bombeiros por policiais que estavam no local, os homens haviam roubado uma motocicleta em uma comunidade do Jardim Guanabara. Durante a ação, um popular tentou impedir o crime e atirou contra um dos suspeitos. O disparo atingiu a perna do adolescente.



Na sequência, os dois homens caíram no Córrego Vilarinho enquanto tentavam escapar das equipes policiais.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram ambos dentro do leito do curso d'água. Um deles não apresentava ferimentos aparentes, enquanto o adolescente tinha uma lesão na perna provocada por projétil de arma de fogo.



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A equipe realizou o salvamento e retirou os dois homens do córrego. Depois do resgate, eles receberam atendimento de uma unidade do Samu e foram levados ao Hospital Risoleta Neves.

