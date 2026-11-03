Idosa de 80 anos morre após ataque com 12 facadas em sítio no Sul de Minas

A idosa Ana Maria de Jesus, de 80 anos, morreu na noite de segunda-feira (2/11), após passar duas semanas internada em decorrência de um ataque a facadas em um sítio no Bairro Rio do Peixe, na zona rural de Cambuí, no Sul de Minas. Ela foi atingida por 12 golpes e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, também no Sul do estado. O principal suspeito do crime é um sobrinho da vítima, de 62, que está preso preventivamente.



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O ataque ocorreu na tarde de 18 de outubro, mas Ana Maria só foi encontrada na noite do dia seguinte. Como morava sozinha na propriedade, a idosa permaneceu ferida por mais de 24 horas até ser localizada por um familiar que foi ao sítio para visitá-la.



De acordo com a advogada da vítima, Jainine Elizabeth de Paula Ferreira, o familiar encontrou a residência revirada e com marcas de sangue. Ana Maria estava em estado debilitado e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Inicialmente, ela foi encaminhada a um hospital de Cambuí. Em 20 de outubro, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, onde permaneceu internada até a morte.



Suspeita



O sobrinho da idosa, Messias Teodoro Cardoso, de 62, é apontado como principal suspeito das agressões. Conforme o relato feito por Ana Maria à advogada, o ataque teria ocorrido durante uma discussão envolvendo uma propriedade rural que pertencia à vítima.



A suspeita é de que o desentendimento estivesse relacionado à posse do imóvel. A idosa teria sido contrária à transferência da propriedade para o sobrinho, o que teria motivado o conflito.



A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra Messias. Ele se apresentou à Delegacia de Polícia de Extrema em 27 de outubro, acompanhado de um advogado, e foi encaminhado ao sistema prisional.



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O caso é investigado pela Polícia Civil.

