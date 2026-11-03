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VÍTIMAS DA CHUVA

Morte de motociclista em BH é a segunda do período chuvoso em Minas

Homem foi arrastado por enxurrada durante temporal na capital nessa segunda-feira (2/11); até esta terça (3/11), 16 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causas das chuvas no estado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
03/11/2026 15:11

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Funcionário conta como tentou salvar motociclista morto na chuva em BH
Motociclista ficou preso em um bueiro na Rua Joaquim Correia de Aquino, no Bairro Camargos, na Região Oeste de BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A morte do motociclista que foi arrastado por uma enxurrada em Belo Horizonte na tarde dessa segunda-feira (2/11) é confirmada como a segunda do período chuvoso em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil estadual, a outra vítima é um homem que foi levado pela água em Guarará, na Zona da Mata, na última sexta-feira (30/10).

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Conforme o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, desde o dia 1° de outubro, quando o período chuvoso começou oficialmente, 41 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas em 37 municípios.

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Mais de mil pessoas foram desalojadas – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 64. Ao todo, 218 mil pessoas foram afetadas.

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Até esta terça (3/11), 16 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Não há cidades em estado de calamidade pública.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

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