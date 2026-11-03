Morte de motociclista em BH é a segunda do período chuvoso em Minas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A morte do motociclista que foi arrastado por uma enxurrada em Belo Horizonte na tarde dessa segunda-feira (2/11) é confirmada como a segunda do período chuvoso em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil estadual, a outra vítima é um homem que foi levado pela água em Guarará, na Zona da Mata, na última sexta-feira (30/10).

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Conforme o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, desde o dia 1° de outubro, quando o período chuvoso começou oficialmente, 41 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas em 37 municípios.

Mais de mil pessoas foram desalojadas – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 64. Ao todo, 218 mil pessoas foram afetadas.

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Até esta terça (3/11), 16 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Não há cidades em estado de calamidade pública.

O que fazer em caso de chuva?