Morte de motociclista em BH é a segunda do período chuvoso em Minas
Homem foi arrastado por enxurrada durante temporal na capital nessa segunda-feira (2/11); até esta terça (3/11), 16 cidades mineiras já decretaram situação de emergência por causas das chuvas no estado
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A morte do motociclista que foi arrastado por uma enxurrada em Belo Horizonte na tarde dessa segunda-feira (2/11) é confirmada como a segunda do período chuvoso em Minas Gerais. De acordo com a Defesa Civil estadual, a outra vítima é um homem que foi levado pela água em Guarará, na Zona da Mata, na última sexta-feira (30/10).
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Conforme o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, desde o dia 1° de outubro, quando o período chuvoso começou oficialmente, 41 ocorrências relacionadas à chuva foram registradas em 37 municípios.
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Mais de mil pessoas foram desalojadas – pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes. Já o número de desabrigados – quando as pessoas precisam de abrigo público – é de 64. Ao todo, 218 mil pessoas foram afetadas.
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Até esta terça (3/11), 16 cidades mineiras decretaram situação de emergência. Não há cidades em estado de calamidade pública.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).