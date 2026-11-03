Mulher finge pedir pizza e denuncia companheiro por violência doméstica

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Uma mulher que não teve a idade revelada conseguiu acionar a Polícia Militar (PMMG) fingindo estar pedindo uma pizza e um refrigerante por telefone após ser ameaçada de morte pelo companheiro, de 53 anos, no Bairro Usipa, em Ipatinga, no Vale do Aço. O homem foi preso em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ocorrência foi registrada na noite dessa segunda-feira (2/11), por volta das 19h45, na Rua Imbuia. De acordo com a PM, a vítima relatou que começou a discutir com o companheiro por causa de um desentendimento relacionado ao celular. Durante a briga, ele teria pegado uma faca artesanal e começou a ameaçá-la de morte.

Ainda conforme o relato da mulher para os militares, o suspeito também ameaçou os policiais que eventualmente comparecessem ao imóvel, caso ela pedisse socorro.

Rifle foi escondido pela vítima

Em determinado momento, a mulher conseguiu sair do apartamento e ligou para a polícia simulando que estava fazendo o pedido de uma pizza e um refrigerante.

Quando voltou para o apartamento, a vítima percebeu que o companheiro havia colocado um rifle calibre .22 sobre uma mesa. Ao encontrar uma oportunidade, ela retirou a arma do alcance dele e a escondeu em um armário na garagem do prédio.

Quando os policiais chegaram, a mulher indicou o local onde havia guardado o rifle.

No apartamento do casal, os militares apreenderam a arma, a faca artesanal e 233 munições. Do total de munições recolhidas, 227 eram de calibre .22 e cinco de calibre .28. Também foi apreendido um cartucho finca-pino calibre .22.

Suspeito foi preso em flagrante

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por ameaça no contexto de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os materiais apreendidos, para as providências legais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro