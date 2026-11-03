Rua de BH terá obra de R$ 3,8 milhões após interdição por risco geológico

Depois de meses de interdição e reclamações de moradores, a Rua Augusta Sacchetto Scalzo, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte, receberá obras emergenciais de contenção para reduzir o risco de deslizamentos. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assinou, nesta terça-feira (3/11), a ordem de serviço para a elaboração do projeto executivo e a execução das intervenções, que contarão com investimento de aproximadamente R$ 3,8 milhões. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre de 2027.

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A obra será realizada no trecho conhecido como Corte de Pedra, na divisa entre Belo Horizonte e Sabará. O objetivo é estabilizar os paredões rochosos e o solo nas duas margens da via, que apresenta histórico de deslizamentos. Segundo a administração municipal, a contratação emergencial foi motivada pela possibilidade de agravamento das condições do terreno durante o período chuvoso.

Entre os serviços previstos estão a estabilização geotécnica do solo e do maciço rochoso, a implantação de sistemas de drenagem profunda e superficial, a construção de muretas de proteção e o plantio de cobertura vegetal. Também estão previstas demolições, remoções e movimentações de terra. De acordo com a PBH, as intervenções de contenção terão prioridade no planejamento e na execução dos trabalhos.

Interdição e reclamações



A rua está interditada desde 25 de março deste ano, quando uma avaliação técnica da Defesa Civil identificou instabilidade no talude da encosta e risco de deslizamentos. O trecho fechado tem aproximadamente 15 metros de extensão e fica entre paredões rochosos. A via liga o Jardim Vitória, em Belo Horizonte, ao Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Sabará.

Na ocasião, o fechamento provocou protestos de moradores, que cobravam intervenções para solucionar um problema considerado antigo. Lideranças comunitárias afirmaram que o local já havia sido interditado anteriormente, cerca de um ano e quatro meses antes, também sob a justificativa de risco geológico, mas acabou reaberto sem a realização das obras esperadas.

Além da preocupação com a segurança, a interdição trouxe dificuldades para quem utiliza o trecho diariamente. Moradores apontaram que a rua era utilizada por veículos de carga, incluindo carretas com capacidade para transportar até 30 toneladas, e por três linhas de ônibus. Os desvios provocados pelo fechamento também geraram preocupações com o tráfego em vias com subidas e descidas íngremes.

Histórico de problemas



As condições da Rua Augusta Sacchetto Scalzo já haviam provocado transtornos no início de janeiro de 2025. Na ocasião, um ônibus ficou preso em uma cratera aberta na via durante uma chuva e precisou ser rebocado após aproximadamente quatro horas. O episódio ocorreu em meio a problemas no pavimento e à presença de buracos relacionados a uma intervenção da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

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Na época, a companhia informou que a erosão havia sido provocada por danos na rede coletora de esgoto, associados ao lançamento irregular de água pluvial. Moradores relataram que os problemas no asfalto persistiam havia cerca de um mês.