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ACIDENTE

Carreta tomba na BR-354, em Formiga, e motorista é resgatado consciente

Veículo perdeu o controle após passar por ressalto na via; condutor foi levado à UPA com ferimentos leves e a rodovia recebeu atenção rápida

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
04/11/2026 13:44 - atualizado em 04/11/2026 13:45

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Carreta tomba na BR-354, em Formiga, e motorista é resgatado consciente
Carreta tomba na BR-354 em Formiga e Corpo de Bombeiros atende à ocorrência no local do acidente crédito: Divulgação/CBMMG

O Corpo de Bombeiros compareceu ao quilômetro 490 da rodovia BR-354, nas proximidades da entrada do Aeroporto, no município de Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, para atender a uma ocorrência de tombamento de carreta. O chamado para a equipe militar aconteceu às 19h dessa terça-feira (3/11).

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No local indicado, os militares confirmaram a situação descrita no acionamento. O condutor da carreta, um homem de 44 anos, já estava fora do veículo no momento da chegada da guarnição. Ele permaneceu consciente e orientado, recebendo o auxílio inicial de um solicitante enquanto relatava queixas de dores nas costas.

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Circunstâncias do tombamento na pista

O motorista explicou aos bombeiros que dirigia o veículo pela rodovia no sentido de Arcos para Formiga. Durante o deslocamento, um dos pneus passou por cima de um ressalto na via, provocando a perda do controle da direção que levou a carreta a tombar.

O veículo transportava uma carga de cal virgem. Em razão do tombamento, o material que estava no compartimento se espalhou sobre a vegetação presente no trecho.

Socorro médico e providências no local

A guarnição do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos ao condutor no próprio ponto do acidente. Em seguida, os socorristas utilizaram a Unidade de Resgate para transportar o homem até a Unidade de Pronto Atendimento de Formiga. O paciente apresentava lesões leves e ficou sob os cuidados da equipe de triagem da unidade de saúde.

Durante o atendimento, um representante da empresa responsável pela carreta compareceu ao km 490. A responsabilidade e a guarda do veículo e de toda a carga de cal virgem ficaram confiadas a esse representante.

A equipe de resgate também entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal para relatar o acidente. A corporação policial informou aos militares que enviaria uma equipe ao ponto indicado da BR-354 para a adoção das providências cabíveis.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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