Dupla é presa por furtar peças de motor em torre de empresa de energia

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Dois homens, de 29 e 37 anos, foram presos em flagrante suspeitos de furtar peças de um motor a diesel utilizado como gerador de energia elétrica em uma torre de empresa no Pico do Ana Moura, em Timóteo, no Vale do Aço. A dupla foi identificada por câmeras de videomonitoramento enquanto retirava os componentes do equipamento e escondia parte do material na vegetação.

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O crime aconteceu na tarde dessa terça-feira (3/11), por volta das 16h. Após identificarem a ação pelas imagens, funcionários da central de monitoramento acionaram a Polícia Militar (PMMG), que enviou equipes ao local.

Ao perceberem a chegada dos militares, os suspeitos tentaram fugir em motocicletas, mas foram interceptados e presos. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma mochila com diversas peças do motor.

Os materiais foram reconhecidos por testemunhas como componentes do equipamento usado pela empresa para gerar energia elétrica. Segundo a PM, os dois homens afirmaram que pretendiam vender as peças como sucata.

Ferramentas apreendidas

Ao todo, foram apreendidos 11 bicos injetores, uma trava de bico injetor, sete chaves inglesas, uma chave Philips, uma chave de fenda, uma chave Allen — também chamada de chave hexagonal ou chave sextavada —, três alicates, uma chave de vela, uma chave biela e uma saboneteira.

As duas motocicletas utilizadas pelos suspeitos foram removidas para um pátio credenciado.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição das autoridades para as demais providências.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.