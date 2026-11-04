Caminhão empurra carro e provoca batida em outros veículos na Via Expressa
Ainda não há informações sobre vítimas; a pista já foi liberada
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Um caminhão empurrou um carro, que acabou rodando na pista e batendo em outros veículos, na Via Expressa, próximo à Arena MRV, na manhã desta quarta-feira (4/11). Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos.
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Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que o caminhão segue atrás do carro, quando atinge a traseira do automóvel. O veículo roda na pista e atravessa para a pista ao lado, atingindo outros carros que trafegavam no sentido contrário.
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De acordo com a BHTrans, a ocorrência foi registrada por volta das 11h15. Segundo o órgão, um reboque particular foi acionado. A faixa da esquerda foi interditada, no sentido Centro, durante o atendimento dos agentes, e foi liberada por volta das 12h.
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"Órgãos de segurança vão apurar as causas do acidente", disse a BHTrans em nota. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente, nem sobre possíveis vítimas.