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ACIDENTE

Caminhão empurra carro e provoca batida em outros veículos na Via Expressa

Ainda não há informações sobre vítimas; a pista já foi liberada

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
04/11/2026 14:48 - atualizado em 04/11/2026 14:50

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Agentes da BHTrans sinalizaram o local
Agentes da BHTrans sinalizaram o local crédito: BHTrans

Um caminhão empurrou um carro, que acabou rodando na pista e batendo em outros veículos, na Via Expressa, próximo à Arena MRV, na manhã desta quarta-feira (4/11). Ainda não há informações sobre vítimas ou feridos.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o momento em que o caminhão segue atrás do carro, quando atinge a traseira do automóvel. O veículo roda na pista e atravessa para a pista ao lado, atingindo outros carros que trafegavam no sentido contrário.

De acordo com a BHTrans, a ocorrência foi registrada por volta das 11h15. Segundo o órgão, um reboque particular foi acionado. A faixa da esquerda foi interditada, no sentido Centro, durante o atendimento dos agentes, e foi liberada por volta das 12h.

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"Órgãos de segurança vão apurar as causas do acidente", disse a BHTrans em nota. Ainda não há informações sobre o que causou o acidente, nem sobre possíveis vítimas. 

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