Mulher é encontrada morta em apartamento leiloado em Patos de Minas
Investigação preliminar da Polícia Civil indica que o corpo permaneceu no interior do apartamento por aproximadamente um ano
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Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no Bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde de quinta-feira (5/11). O corpo estava sobre uma cama e foi descoberto quando a atual proprietária do imóvel – que obteve o apartamento por meio de um leilão – acompanhada de um chaveiro, entrou no local para retirar os móveis e pertences deixados pela antiga moradora. A Polícia Civil recolheu cartas manuscritas encontradas no apartamento, que continham mensagens de despedida e orientações pessoais.
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A apuração preliminar indica que o corpo permaneceu no interior do apartamento por aproximadamente um ano. A instituição esclarece que a identificação formal será realizada por meio de exame de DNA.
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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a mulher de 36 anos que arrematou judicialmente o apartamento há aproximadamente dois meses contou que, desde a aquisição, tentava localizar familiares da antiga proprietária para combinar a retirada dos objetos que permaneciam no imóvel. As tentativas de contato eram intermediadas pela síndica do condomínio, mas não tiveram retorno.
Diante da falta de respostas, a nova proprietária contratou um chaveiro para abrir a porta do apartamento. Ao entrar no imóvel, os dois encontraram a mulher deitada sobre a cama e aparentemente sem sinais vitais. A mulher de 36 anos deixou o local, fechou a porta e acionou a Polícia Militar.
A síndica, de 46, também foi ouvida pelos militares. Ela informou que havia conversado com a antiga moradora pela última vez em outubro de 2025, por meio de mensagens. Depois disso, não conseguiu mais contato e acreditava que a mulher tivesse se mudado para outro município.
A perícia técnica da Polícia Civil (PCMG) esteve no apartamento para realizar os levantamentos. Durante os trabalhos, foram encontradas cartas manuscritas atribuídas à mulher. O material, que continha mensagens de despedida e orientações de caráter pessoal, foi recolhido para análise.
Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação da causa da morte e no esclarecimento das circunstâncias do caso.
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A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil, responsável pelas demais providências investigativas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a data da morte.