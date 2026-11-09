Mulher é encontrada morta em apartamento leiloado em Patos de Minas

Uma mulher de 53 anos foi encontrada morta dentro de um apartamento no Bairro Alto da Serra, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde de quinta-feira (5/11). O corpo estava sobre uma cama e foi descoberto quando a atual proprietária do imóvel – que obteve o apartamento por meio de um leilão – acompanhada de um chaveiro, entrou no local para retirar os móveis e pertences deixados pela antiga moradora. A Polícia Civil recolheu cartas manuscritas encontradas no apartamento, que continham mensagens de despedida e orientações pessoais.

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A apuração preliminar indica que o corpo permaneceu no interior do apartamento por aproximadamente um ano. A instituição esclarece que a identificação formal será realizada por meio de exame de DNA.

Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a mulher de 36 anos que arrematou judicialmente o apartamento há aproximadamente dois meses contou que, desde a aquisição, tentava localizar familiares da antiga proprietária para combinar a retirada dos objetos que permaneciam no imóvel. As tentativas de contato eram intermediadas pela síndica do condomínio, mas não tiveram retorno.

Diante da falta de respostas, a nova proprietária contratou um chaveiro para abrir a porta do apartamento. Ao entrar no imóvel, os dois encontraram a mulher deitada sobre a cama e aparentemente sem sinais vitais. A mulher de 36 anos deixou o local, fechou a porta e acionou a Polícia Militar.

A síndica, de 46, também foi ouvida pelos militares. Ela informou que havia conversado com a antiga moradora pela última vez em outubro de 2025, por meio de mensagens. Depois disso, não conseguiu mais contato e acreditava que a mulher tivesse se mudado para outro município.

A perícia técnica da Polícia Civil (PCMG) esteve no apartamento para realizar os levantamentos. Durante os trabalhos, foram encontradas cartas manuscritas atribuídas à mulher. O material, que continha mensagens de despedida e orientações de caráter pessoal, foi recolhido para análise.

Após a conclusão da perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames que devem auxiliar na identificação da causa da morte e no esclarecimento das circunstâncias do caso.

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A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Civil, responsável pelas demais providências investigativas. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a data da morte.

