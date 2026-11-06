Ouro Preto planeja bondinho para ligar estação à universidade

Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, planeja implantar um sistema de transporte sobre trilhos para ligar a Praça da Estação ao campus Morro do Cruzeiro da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Conhecido como plano inclinado, o equipamento funcionará como uma espécie de bondinho, permitindo vencer o desnível entre as duas regiões. A iniciativa será financiada com recursos da Samarco e tem orçamento estimado em R$ 21,3 milhões, incluindo a elaboração do projeto executivo.

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O trajeto previsto passa pela lateral da Vila Aparecida e terá uma parada intermediária nas proximidades da Casa dos Inconfidentes. A proposta é facilitar o deslocamento entre a parte baixa da cidade e a região onde fica o principal campus da universidade.

O modelo previsto é semelhante ao do Plano Inclinado Gonçalves, em Salvador (BA), onde um veículo se desloca sobre trilhos instalados em uma encosta. O sistema aproveita a inclinação natural do terreno para transportar passageiros entre pontos de diferentes altitudes.

Segundo a Samarco, o empreendimento integra o conjunto de iniciativas previstas no Termo de Contrapartidas do Projeto Longo Prazo, firmado entre a mineradora e a Prefeitura de Ouro Preto. O acordo estabelece o repasse de R$ 80 milhões ao município para financiar projetos estruturantes nas áreas de infraestrutura, serviços públicos essenciais e ações socioambientais.

Do valor estimado para o plano inclinado, R$ 1,3 milhão será destinado ao projeto executivo. O restante corresponde aos custos previstos para a implantação do equipamento. Segundo a empresa, está em processo de formalização um termo aditivo para incluir também o custeio dessa etapa de planejamento.

A definição dos projetos beneficiados pelos recursos ficou a cargo da administração municipal. A Prefeitura também é responsável pela elaboração do projeto executivo, pela contratação dos serviços e pela execução da obra.

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Em resposta à reportagem, a Samarco ressaltou que a contribuição de R$ 80 milhões foi definida por liberalidade da empresa, sem estar vinculada a obrigação legal, condicionante ambiental ou medida de reparação. Segundo a mineradora, os recursos devem ser destinados a iniciativas estruturantes escolhidas pelo município.

Próximas etapas

Apesar de já contar com previsão de recursos, o projeto ainda depende de etapas para sair do papel. A proposta deverá ser submetida à avaliação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), responsável por analisar intervenções que possam afetar bens culturais protegidos.

Até o momento, não foram divulgadas datas para o início das obras nem para o funcionamento do transporte. O cronograma dependerá da conclusão dos estudos técnicos, das aprovações necessárias e dos procedimentos de contratação.

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Uma ligação por trilhos entre a região da Barra e o Morro do Cruzeiro já havia sido proposta pela Prefeitura em setembro de 2025, quando representantes do município buscaram investimentos junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A proposta atual detalha o trajeto entre a Praça da Estação e o campus universitário.