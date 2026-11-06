Padocaria-BH: melhor padaria da cidade fica no Padre Eustáquio

A melhor padaria de Belo Horizonte tem nome e localização. Na cerimônia de premiação do Padocaria, realizada na noite dessa quinta-feira (5/11), a grande campeã foi a Padaria Padre Eustáquio, que fica no bairro de mesmo nome, Região Noroeste da capital. Com exatos 80 anos de história, o estabelecimento oferece uma grande variedade de produtos, desde pães e bolos a salgados, pizzas, doces e pratos para o almoço.

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Destaque nesta primeira edição do Padocaria em BH, a Padaria Padre Eustáquio, fundada em 18 de fevereiro de 1946, está na terceira geração da mesma família e hoje é liderada pelo casal Abraão Leite e Priscila Coelho. Além do prêmio máximo da noite, o negócio venceu a disputa regional na área Pampulha/Noroeste e levou o troféu na categoria Café. Eles também alcançaram o segundo lugar em Pão Francês e o terceiro em Atendimento.

Completaram o pódio geral a Padaria Vianney, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul, em segundo lugar, seguida pela Panificadora Mata das Borboletas, no Buritis, Região Oeste, com a terceira colocação. Coincidentemente, os dois estabelecimentos foram os que mais subiram ao palco durante a premiação (cinco vezes no total).







As três padarias ganhadoras da premiação geral foram Mata das Borboletas, Padre Eustáquio e Vianney Victor Schwaner/Divulgação





A Vianney voltou para casa como vencedora na categoria Pão de Queijo e na área Centro-Sul, levou o segundo lugar em Broinha e o terceiro em Café. Já a Mata das Borboletas saiu vitoriosa na categoria Broinha e na área Barreiro/Oeste, ficou em segundo em Atendimento e terceiro em Pão Francês.



Participação do público



O Padocaria-BH recebeu mais de 22 mil votos populares, distribuídos entre 236 estabelecimentos, em cinco áreas da capital. Na primeira etapa, o público escolheu suas padarias preferidas em oito categorias: Pão Francês, Pão Artesanal, Pão de Queijo, Broinha, Bolo, Café, Atendimento e Melhor Padaria de BH. A partir deste resultado, 15 estabelecimentos, sendo três de cada área, avançaram para a segunda etapa. Foi, então, que a participação popular se somou às avaliações do júri técnico.

Veja a lista completa dos vencedores







O concurso Padocaria-BH distribuiu 14 prêmios durante a noite Victor Schwaner/Divulgação





Melhor Padaria de Belo Horizonte

1º lugar – Padaria Padre Eustáquio

2º lugar – Padaria Vianney

3º lugar – Panificadora Mata das Borboletas

Melhor Café

1º lugar – Padaria Padre Eustáquio

2º lugar – Geração do Pão

3º lugar – Padaria Vianney

Melhor Bolo

1º lugar – Coisa de Vó

2º lugar – Padaria Pampulha

3º lugar – Padaria por Patrícia Drumond

Melhor Broinha

1º lugar – Mata das Borboletas

2º lugar – Padaria Vianney

3º lugar – Padaria Pedro Padeiro

Melhor Atendimento

1º lugar – Padaria por Patrícia Drumond

2º lugar – Mata das Borboletas

3º lugar – Padaria Padre Eustáquio

Melhor Pão de Queijo

1º lugar – Padaria Vianney

2º lugar – Coisa de Vó

3º lugar – Geração do Pão

Melhor Pão Artesanal

1º lugar – BH Bakery

2º lugar – Padaria por Patrícia Drumond

3º lugar – Coisa de Vó

Melhor Pão Francês

1º lugar – Geração do Pão

2º lugar – Padaria Padre Eustáquio

3º lugar – Mata das Borboletas

Melhor Padaria Norte/Venda Nova

1º lugar – Padaria Céu Azul

2º lugar – Galeria dos Pães

3º lugar – Trigo Pinho

Melhor Padaria Pampulha/Noroeste

1º lugar – Padaria Padre Eustáquio

2º lugar – Padaria Ping Pão

3º lugar – Coisa de Vó





Melhor Padaria Nordeste/Leste

1º lugar – Padaria Forno D'Oro

2º lugar – Padaria Pedro Padeiro

3º lugar – Panificadora Colombina

Melhor Padaria Barreiro/Oeste

1º lugar – Mata das Borboletas

2º lugar – Geração do Pão

3º lugar – Manteiga e Caramelo

Melhor Padaria Centro-Sul

1º lugar – Padaria Vianney

2º lugar – Bonníssima Lourdes

3º lugar – Padaria por Patrícia Drumond

Destaque Padaria Sustentável

Padaria Pedro Padeiro

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O concurso

O Padocaria foi criado em 2021 pelo gastrônomo Eduardo Maya, idealizador e curador do Projeto Aproxima, e pelo jornalista gastronômico Miguel Icassatti. Depois de cinco edições em São Paulo, a iniciativa passa a ser realizada simultaneamente em Belo Horizonte, propondo um olhar para a panificação como parte da rotina, da identidade gastronômica e da vida nos bairros da cidade.