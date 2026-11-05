50 Best: Brasil tem dois restaurantes entre os 30 melhores do mundo

O Brasil foi destaque em uma das mais aguardadas e conceituadas celebrações da gastronomia mundial, que divulga o ranking do The 50 Best Restaurants. A lista de 2026, apresentada em evento realizado em Lima, no Peru, na noite de ontem (4/11), apresenta duas casas brasileiras entre as 50 melhores do mundo e outras duas no ranking que vai até o 100º lugar.

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Na 16ª posição, está o restaurante Tuju, em São Paulo. A casa é comandada pelo chef Ivan Ralston e pela pesquisadora Katherina Cordás. O Tuju ainda foi premiado como a melhor nova entrada na lista, afinal, no último ano, ocupou o 70º posto global.

Em 25º lugar, foi colocado o restaurante Lasai, no Rio de Janeiro, do chef Rafa Costa e Silva. Na última edição, a casa já havia conquistado a 28ª posição. Na ocasião, foi inclusive o único brasileiro na seleção dos 50 melhores do mundo.

Ambos os restaurantes apostam em menus degustação que, no caso do Tuju custa R$ 1.650 por pessoa e, do Lasai, R$ 1.783 por pessoa.

Mais brasileiros

Na lista amplificada, que vai do 51º a 100º melhor restaurante do mundo, há mais dois brasileiros. O Nelita, de São Paulo, da chef Tássia Magalhães, ficou em 54ª posição, e o Evvai, também na capital paulista, comandado pelo chef Luiz Filipe Souza, ocupou o 68º posto.

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O melhor do mundo

O cobiçado primeiro lugar da lista ficou com o Asador Etxebarri, no País Basco, na Espanha. Comandado pelo chef Victor Arguinzoniz, o estabelecimento tem foco na brasa, por onde quase tudo o que é servido passa.

