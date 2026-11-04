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Cachaça mineira conquista medalha de ouro em competição na Bélgica

A aguardente Porto D’ouro, produzida pela Flor das Gerais em Felixlândia (MG), foi, mais uma vez, destaque internacional

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Joana El Khouri
Joana El Khouri
Repórter
Formada em jornalismo pela PUC Minas, repórter nos cadernos Degusta e Feminino&Masculino
04/11/2026 16:19 - atualizado em 04/11/2026 16:22

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A passagem por barris de vinho do Porto traz notas especiais à cachaça
A passagem por barris de vinho do Porto traz notas especiais à cachaça crédito: Bruno Werneck/Divulgação

A cachaça Porto D’Ouro, da marca Flor das Gerais, saiu de Felixlândia (MG) para ganhar o paladar do mundo todo em competição internacional de destilados realizada em Bruxelas, na Bélgica.

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O rótulo, que passa por dez anos de envelhecimento em barris de carvalho europeu e é finalizado em barris de vinho do Porto, o que garante um sensorial único, recebeu medalha de ouro no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2026. O concurso premia destilados do mundo todo com as seguintes medalhas: Prata, Ouro, Grande Medalha de Ouro e Revelação.

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Lançada no último ano, a cachaça Porto D’Ouro também foi destaque na França em 2026. No Concours International des Produits Biologiques, que avalia bebidas (cervejas, vinhos e destilados) orgânicas ou em processo de conversão para a produção orgânica, recebeu medalha de prata.

A Flor das Gerais possui, desde 2009, a certificação orgânica para suas cachaças, concedida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA).

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Daniel Duarte, sócio da marca, se mostra orgulhoso com as conquistas, e acena para a importância de rótulos surpreendentes como o premiado. “Esses resultados mostram que tradição, pesquisa e inovação podem caminhar juntas. Mais do que conquistar medalhas, queremos contribuir para o reconhecimento da cachaça brasileira no cenário internacional e levar um pouco da história de Minas Gerais em cada garrafa", afirma.

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