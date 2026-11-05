Protesto em Mariana: atingidos fecham rodovia e impedem passagem de carros

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

O ato promovido pelos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, ganhou novos contornos no final da tarde desta quinta-feira (5/11). Após iniciarem o dia interditando, às 4h, o acesso ao distrito de Bento Rodrigues, um dos mais atingidos pelo mar de lama, os manifestantes fecharam também a rodovia MG-129, no sentido Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, na mesma região.

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Com a ampliação do bloqueio, uma longa fila de veículos a serviço de mineradoras da região se formou e cresceu rapidamente às margens da pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) acompanha a movimentação no local para monitorar o trânsito.

A equipe do Estado de Minas flagrou o momento em que um veículo de uma empresa de mineração, impedido de avançar pelo cerco, foi obrigado a dar meia-volta no meio da pista.

Em outro momento, uma caminhonete ignorou a parada do movimento e furou o bloqueio pela contramão. O condutor foi multado pela corporação que fiscaliza a área.

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Os manifestantes afirmam que a interdição busca pressionar as empresas e as autoridades a acelerarem as negociações do acordo de repactuação, e garantirem a reparação integral dos danos sofridos pelas comunidades atingidas há 11 anos.