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TRÂNSITO BLOQUEADO

Protesto em Mariana: atingidos fecham rodovia e impedem passagem de carros

Manifestantes interditaram acesso a Bento Rodrigues e rodovia em Ouro Preto; medida trava logística de mineradoras que operam na região central de MG

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Ana Luiza Soares
Leandro Couri
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
05/11/2026 17:25

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A Policia Militar Rodoviária acompanha a movimentação
A Policia Militar Rodoviária acompanha a movimentação crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

O ato promovido pelos atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais, ganhou novos contornos no final da tarde desta quinta-feira (5/11). Após iniciarem o dia interditando, às 4h, o acesso ao distrito de Bento Rodrigues, um dos mais atingidos pelo mar de lama, os manifestantes fecharam também a rodovia MG-129, no sentido Antônio Pereira, distrito de Ouro Preto, na mesma região.

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Com a ampliação do bloqueio, uma longa fila de veículos a serviço de mineradoras da região se formou e cresceu rapidamente às margens da pista. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) acompanha a movimentação no local para monitorar o trânsito.

A equipe do Estado de Minas flagrou o momento em que um veículo de uma empresa de mineração, impedido de avançar pelo cerco, foi obrigado a dar meia-volta no meio da pista.

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Em outro momento, uma caminhonete ignorou a parada do movimento e furou o bloqueio pela contramão. O condutor foi multado pela corporação que fiscaliza a área.

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Os manifestantes afirmam que a interdição busca pressionar as empresas e as autoridades a acelerarem as negociações do acordo de repactuação, e garantirem a reparação integral dos danos sofridos pelas comunidades atingidas há 11 anos.

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