Assine
overlay
Início Gerais
EXTRADIÇÃO

Brasileiro é extraditado da Bolívia por crimes cometidos em Minas

Homem de 42 anos estava foragido desde que teve a prisão domiciliar revogada. Ele foi preso em Santa Cruz de la Sierra, em julho de 2024, e chegou ao Brasil nesta sexta-feira (6/11)

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
06/11/2026 17:07 - atualizado em 06/11/2026 17:10

compartilhe

×
A FICCO/MG é uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e composta por integrantes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN)
A FICCO/MG é uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e composta por integrantes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) crédito: Reprodução/FICCO-MG

Um brasileiro de 42 anos, condenado por roubo, homicídio e tráfico de drogas, foi extraditado da Bolívia para o Brasil nesta sexta-feira (6/11). O homem estava foragido da Justiça brasileira e foi localizado em julho de 2024, em Santa Cruz de la Sierra. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Fantoche, deflagrada em Minas Gerais em junho de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

A extradição foi realizada com participação da Polícia Federal (PF), após um trabalho de cooperação entre autoridades brasileiras. O homem havia deixado o país depois que a Justiça revogou o benefício da prisão domiciliar, diante de irregularidades identificadas no cumprimento das condições impostas para a manutenção da medida.

Segundo a PF, levantamentos da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) apontaram que o investigado utilizava declarações de trabalho vinculadas a empresas inexistentes para comprovar o exercício de atividade profissional. A documentação era apresentada como parte das exigências para permanecer em prisão domiciliar.

Com a identificação das irregularidades, o benefício foi revogado e um novo mandado de prisão foi expedido. No entanto, o homem já havia deixado o Brasil e passou a ser considerado foragido. Ele acabou localizado e preso em território boliviano em julho de 2024.

A captura deu início aos procedimentos para que ele fosse enviado de volta ao Brasil. O processo de extradição contou com troca de informações de inteligência entre a FICCO/MG e o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), sediado no Rio de Janeiro.

Depois dos trâmites conduzidos pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, o brasileiro foi escoltado por agentes da Polícia Federal até o território nacional. Ele será encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais, onde ficará à disposição da Justiça.

Operação Fantoche

O homem foi um dos alvos da Operação Fantoche, deflagrada pela FICCO/MG em junho de 2023 para combater a atuação de grupos criminosos. No processo relacionado à investigação, ele foi condenado em primeira instância pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A FICCO/MG é uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e composta por integrantes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). A atuação conjunta busca integrar investigações e ações de repressão ao crime organizado.

Tópicos relacionados:

brasil brasileiro condenado homicidio minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay