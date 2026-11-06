Brasileiro é extraditado da Bolívia por crimes cometidos em Minas

Um brasileiro de 42 anos, condenado por roubo, homicídio e tráfico de drogas, foi extraditado da Bolívia para o Brasil nesta sexta-feira (6/11). O homem estava foragido da Justiça brasileira e foi localizado em julho de 2024, em Santa Cruz de la Sierra. Ele também é investigado por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da Operação Fantoche, deflagrada em Minas Gerais em junho de 2023.



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A extradição foi realizada com participação da Polícia Federal (PF), após um trabalho de cooperação entre autoridades brasileiras. O homem havia deixado o país depois que a Justiça revogou o benefício da prisão domiciliar, diante de irregularidades identificadas no cumprimento das condições impostas para a manutenção da medida.



Segundo a PF, levantamentos da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Minas Gerais (FICCO/MG) apontaram que o investigado utilizava declarações de trabalho vinculadas a empresas inexistentes para comprovar o exercício de atividade profissional. A documentação era apresentada como parte das exigências para permanecer em prisão domiciliar.



Com a identificação das irregularidades, o benefício foi revogado e um novo mandado de prisão foi expedido. No entanto, o homem já havia deixado o Brasil e passou a ser considerado foragido. Ele acabou localizado e preso em território boliviano em julho de 2024.



A captura deu início aos procedimentos para que ele fosse enviado de volta ao Brasil. O processo de extradição contou com troca de informações de inteligência entre a FICCO/MG e o Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI), sediado no Rio de Janeiro.



Depois dos trâmites conduzidos pelos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores, o brasileiro foi escoltado por agentes da Polícia Federal até o território nacional. Ele será encaminhado ao sistema prisional de Minas Gerais, onde ficará à disposição da Justiça.



Operação Fantoche



O homem foi um dos alvos da Operação Fantoche, deflagrada pela FICCO/MG em junho de 2023 para combater a atuação de grupos criminosos. No processo relacionado à investigação, ele foi condenado em primeira instância pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.



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A FICCO/MG é uma força-tarefa coordenada pela Polícia Federal e composta por integrantes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN). A atuação conjunta busca integrar investigações e ações de repressão ao crime organizado.