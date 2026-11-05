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TRÁFICO DE DROGAS

Operação da PM estoura 'casa de dolagem' no Aglomerado da Serra, em BH

Policiais encontraram 2.135 porções de maconha, três barras de skunk, duas barras de ice e 171 porções de cocaína

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
05/11/2026 21:16

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Estimativa da PMMG é que a apreensão tenha causado um prejuído de R$ 200 mil à organização crimonosa Das Araras
Estimativa da PMMG é que a apreensão tenha causado um prejuído de R$ 200 mil à organização crimonosa Das Araras crédito: PMMG/Reprodução

Uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na Vila Marçola no Aglomerado da Serra, na Região Leste de Belo Horizonte. Entre os entorpecentes, havia 2.135 porções de maconha, três barras de skunk, duas barras de ice e 171 porções de cocaína.

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Os policiais também encontraram no local diversos materiais utilizados para o tráfico e a comercialização ilegal de drogas, como balanças de precisão, e 10 radiocomunicadores, empregados para monitorar a movimentação da polícia da região. O material estava em uma casa de dolagem, como são conhecidos os locais utilizados para fracionar e embalar entiorpecentes, para posterior venda.

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De acordo com a PMMG, as drogas e demais materias pertenciam a uma organização criminosa conhecida como Do Arara, que atua na região. A estimativa da corporação é que a aprensão causou um prejuízo de aprozimadamente R$ 200 mil ao tráfico. 

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Ainda segundo informações da PMMG, a casa de dolagem foi descoberta durante uma operação de rotina no Aglomerado da Serra. participaram da ação agentes do Sétimo Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar 7) da PMMG, vinculado à 127ª Companhia do 22º Batalhão.

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