Operação da PM estoura 'casa de dolagem' no Aglomerado da Serra, em BH

Uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na Vila Marçola no Aglomerado da Serra, na Região Leste de Belo Horizonte. Entre os entorpecentes, havia 2.135 porções de maconha, três barras de skunk, duas barras de ice e 171 porções de cocaína.

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Os policiais também encontraram no local diversos materiais utilizados para o tráfico e a comercialização ilegal de drogas, como balanças de precisão, e 10 radiocomunicadores, empregados para monitorar a movimentação da polícia da região. O material estava em uma casa de dolagem, como são conhecidos os locais utilizados para fracionar e embalar entiorpecentes, para posterior venda.

De acordo com a PMMG, as drogas e demais materias pertenciam a uma organização criminosa conhecida como Do Arara, que atua na região. A estimativa da corporação é que a aprensão causou um prejuízo de aprozimadamente R$ 200 mil ao tráfico.

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Ainda segundo informações da PMMG, a casa de dolagem foi descoberta durante uma operação de rotina no Aglomerado da Serra. participaram da ação agentes do Sétimo Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar 7) da PMMG, vinculado à 127ª Companhia do 22º Batalhão.