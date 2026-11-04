MG: trio é preso suspeito de matar a tiros jovem de 19 anos no meio da rua

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (4/11), suspeitas de participação no assassinato de um jovem de 19 anos em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Os detidos são dois homens, de 18 e 19 anos, e uma mulher, de 22. A prisão ocorreu durante a operação Cortiço, realizada pelas polícias Civil (PCMG) e Militar (PMMG).

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A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos no decorrer da investigação do homicídio. Os policiais também recolheram os celulares dos suspeitos, que poderão contribuir para o esclarecimento do crime. Uma quarta pessoa envolvida ainda é procurada.

O assassinato ocorreu em 17 de setembro, no bairro Dario Grossi. Conforme as investigações, os suspeitos estariam divididos entre um carro e uma motocicleta quando abordaram a vítima. Os envolvidos iniciaram uma discussão e, em seguida, passageiros dos dois veículos desembarcaram e efetuaram diversos disparos contra o jovem.

Mesmo baleada, a vítima tentou fugir e procurou ajuda em um bar. No entanto, caiu nas proximidades do estabelecimento em razão dos ferimentos. O jovem chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

Armas foram entregues à polícia

Durante as apurações, os investigados compareceram espontaneamente à Delegacia de Polícia de Caratinga, acompanhados de advogados. Na ocasião, entregaram um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 380, apontados como supostamente utilizados no homicídio.

A Polícia Civil informou que a investigação continua para esclarecer a motivação do crime e a participação dos envolvidos.

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O nome Cortiço faz referência a uma obra da literatura brasileira e à influência do meio social sobre as relações humanas. A escolha remete à tese naturalista apresentada no livro, segundo a qual o ambiente exerce influência sobre o comportamento dos indivíduos.