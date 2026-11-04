Acidente entre carreta e ônibus deixa várias vítimas na Fernão Dias, em MG

Uma colisão entre uma carreta e um ônibus rural mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia Fernão Dias, no fim da tarde desta quarta-feira (4), em Três Corações, no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acidente ocorreu por volta das 17h45, na altura do km 741. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, há várias vítimas, algumas delas com fraturas expostas.

Duas guarnições do Pelotão de Bombeiros de Três Corações foram empenhadas na ocorrência. Equipes de atendimento da concessionária também atuam no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número total de feridos nem sobre a gravidade do estado de saúde das vítimas.