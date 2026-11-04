Assine
overlay
Início Gerais
SUL DO ESTADO

Acidente entre carreta e ônibus deixa várias vítimas na Fernão Dias, em MG

Colisão ocorreu no km 741 da rodovia, no fim da tarde desta quarta-feira (4); informações preliminares apontam vítimas com fraturas expostas

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/11/2026 19:50

compartilhe

×
Até a última atualização desta matéria não havia confirmação de mortos, apenas feridos
Até a última atualização desta matéria não havia confirmação de mortos, apenas feridos crédito: CBMMG

Uma colisão entre uma carreta e um ônibus rural mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária responsável pela rodovia Fernão Dias, no fim da tarde desta quarta-feira (4), em Três Corações, no Sul de Minas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

O acidente ocorreu por volta das 17h45, na altura do km 741. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, há várias vítimas, algumas delas com fraturas expostas.

Duas guarnições do Pelotão de Bombeiros de Três Corações foram empenhadas na ocorrência. Equipes de atendimento da concessionária também atuam no local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, não há informações oficiais sobre o número total de feridos nem sobre a gravidade do estado de saúde das vítimas.

Tópicos relacionados:

acidente fernao-dias minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay