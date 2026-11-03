Vídeo: carreta tomba em ribanceira de 10 metros na BR-356

Uma carreta tombou em uma ribanceira de cerca de 10 metros, nesta terça-feira (3/11), na Serra da Santa, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. O acidente ocorreu devido a uma tentativa do motorista de ultrapassagem na BR-356. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A vítima já estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram ao local. O homem não se feriu e não houve mortes no acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas pararam na via para prestar serviços de primeiros socorros ao motorista. O corpo de bombeiros atendeu o caso, e a pista já foi liberada.