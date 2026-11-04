Belo Horizonte tem passeio gratuito pela arquitetura histórica do Centro

O Hipercentro de Belo Horizonte recebe neste sábado (7/11) um passeio guiado gratuito dedicado à história e à arquitetura da capital mineira. A Belotur organiza a caminhada, que corresponde ao oitavo roteiro turístico do ano e foca em detalhes de fachadas e na evolução urbana da cidade.

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A retirada de ingressos começa às 12h desta quinta-feira (5) pelo Portal Belo Horizonte. A atividade estimula o público a observar a região central com outros olhos e conhecer aspectos históricos que integram o patrimônio cultural do município.

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Roteiro pelo Centro

A concentração acontece às 9h em frente ao Sul América Palace Hotel, na Avenida Amazonas, 50. O grupo inicia a caminhada pela Rua dos Caetés para observar construções históricas locais.

Em seguida, o trajeto percorre a Avenida Afonso Pena. Os participantes passam por pontos conhecidos: edifícios Ibaté, Hotel Financial e Acaiaca, além da Praça Sete e da Igreja São José.

O percurso segue pela Afonso Pena com paradas visuais nos edifícios Sulacap e Sulamérica, Mercado das Flores, prédio da Prefeitura de Belo Horizonte, Automóvel Clube, Palácio da Justiça, Conservatório de Música e Palácio das Artes. O encerramento ocorre às 13h.

Uma guia de turismo credenciada pelo Ministério do Turismo comanda a visita. Pessoas inscritas que não puderem comparecer devem avisar com antecedência pelo telefone (31) 3277-4975 ou pelo e-mail citytour.belotur@pbh.gov.br para liberação da vaga.

Temporada de caminhadas

A Belotur iniciou em abril mais uma temporada dos passeios turísticos nos formatos city tour e walking tour. A iniciativa visa despertar a curiosidade de moradores e visitantes pelo patrimônio da cidade e segue até janeiro de 2027, com programação no Portal Belo Horizonte.

Desde 2016 até outubro de 2026, a iniciativa gratuita soma 73 edições realizadas e cerca de 1.940 participações. No ciclo 2026/2027, a Belotur já contabiliza 280 participantes, com presença de 92,9% de moradores de Belo Horizonte.

Serviço

Data: 7/11 (sábado), das 9h às 13h

Ponto de encontro: Sul América Palace Hotel, na Avenida Amazonas, 50

Ingressos: gratuitos pelo Portal Belo Horizonte Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

