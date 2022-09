Primeiro dia da Semana do Turismo propõe novo olhar sobre Belo Horizonte

O passeio seguiu para o Memorial Minas Vale, e depois para o Centro Cultural Banco do Brasil, ambos na Praça da Liberdade. (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Um ponto de vista diferente sobre Belo Horizonte. É assim que um dos participantes do primeiro dia da Semana do Turismo descreveu a visita à Praça da Liberdade, realizada na manhã desta quinta-feira (29/9), como parte das ações comemorativas do Dia do Turismo organizadas pela Prefeitura de BH.





Afonso Teixeira, de 34 anos, foi um dos 35 inscritos que conheceram as histórias do cartão-postal da cidade. (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) Guiados por Neuma Horta, historiadora e mestre em Turismo pela Universidade de Brasília (UNB), os participantes ouviram a lenda da Maria Papuda , a história dos prédios tombados e da própria cidade, antigo Arraial do Curral antes de ser fundada como a nova capital.





“Fiquei sabendo das histórias, das lendas, de parte do que faz de nós povo mineiro. Foi muito legal”, disse Afonso. O mineiro, que trabalha na área financeira, relatou que pôde ver a cidade de uma perspectiva diferente daquela que tem no dia-a-dia, como morador.





Guiados por Neuma Horta, historiadora e mestre em Turismo pela Universidade de Brasília (UNB), os participantes ouviram as histórias e lendas da Praça da Liberdade. (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press) passeio seguiu para o Memorial Minas Vale, e depois para o Centro Cultural Banco do Brasil, ambos na Praça da Liberdade. O roteiro desta manhã, que teve os ingressos esgotados, foi o primeiro de três dias de trajetos a pé por pontos turísticos da capital. Os passeios são gratuitos.





A Prefeitura afirmou que o objetivo do projeto é “proporcionar aos moradores revisitar pontos da cidade com novos olhares, vivenciando experiências com ênfase na história, na arte urbana e na arquitetura da cidade”. Para Afonso, esse objetivo foi cumprido.





Programação

Os passeios continuam na tarde desta sexta-feira (30/9) e vão até sábado (31/9). Os ingressos devem ser retirados no Sympla , gratuitamente. As vagas são limitadas.





Confira a programação completa dos próximos dias.

Sexta-feira (30/9), de tarde

Museus da Cidade: a caminhada levará os participantes a três museus com muita história para contar: o Museu Mineiro, o Ponto Cultural CDL e o Museu de Arte Popular. Uma tarde de vivências em espaços com muitos vínculos entre histórias e pessoas.

13h: Ponto de encontro em frente ao Museu Mineiro;

13h15: Visita no Museu Mineiro;

14h15: Saída do Museu Mineiro, com destino ao Ponto Cultural CDL;

14h25: Chegada no Ponto Cultural CDL e visita guiada interna;

15h10: Saída do Cultural CDL com destino Museu de Arte Popular;

16h: Visita no Museu de Arte Popular;

17h: Encerramento.

Sábado (1/10), de manhã

BH: Arte e Arquitetura: O passeio inicia-se com uma visita à Igreja de São José. Após, caminhada pelo Centro, passando pelos edifícios Acaiaca, Sulacap e Sulamérica, além do prédio do Castelinho, os participantes seguirão pelo Viaduto de Santa Tereza até a Rua Sapucaí, onde poderão admirar as empenas pintadas por artistas do Projeto CURA (Circuito de Arte Urbana). O encerramento será no Museu de Artes e Ofícios, com o intuito de estabelecer um paralelo entre a arte tradicional e as formas de manifestações contemporâneas.

8h30: Ponto de encontro em frente à Igreja de São José;

8h40: Visita guiada na Igreja de São José;

9h10: Edifícios Acaiaca, Sulacap e Sulamérica (Mural do artista Robinho Santana - CURA);

9h30: Caminhada pelo Viaduto de Santa Tereza (Mural Milu Correch e Mural Marina Capdevila - CURA);

9h: Rua Sapucaí com Mirante Cura (murais de Davi Melo, Thiago Mazza, Comum, Empena de Letras, Acidium Project, Hyuro, Criola e Priscila Amoni);

10h: Caminhada até o Museu de Artes e Ofícios;

10h20: Visita guiada do Museu de Artes e Ofícios;

12h: Encerramento.