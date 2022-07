Ciclofaixas aos domingos podem estimular turismo e uso de bicicletas em BH

Trecho cinco será na avenida Afonso Pena/Praça da Bandeira, com início na Rua Bernardo Figueiredo, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, seguindo em direção à Praça da Bandeira, incluindo o retorno na mesma (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Belo Horizonte deve ganhar 4km de ciclofaixas temporárias que ficarão disponíveis aos domingos. A iniciativa, que faz parte de um projeto da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, procura contemplar o potencial de lazer ao ar livre, promovendo a prática de atividades físicas por meio do uso de bicicletas, e a atratividade turística e cultural da cidade. O trajeto vai privilegiar praças, parques, equipamentos culturais e cenários turísticos das regiões Central e Centro-Sul.









Segundo o documento publicado pela PBH, o interessado deverá implementar, operacionalizar e realizar a manutenção e execução da ciclofaixa, “com a contrapartida da exploração exclusiva da marca do cooperado, na rota arrematada, sem ônus financeiro para a Administração Pública”.





O vencedor do processo firmará um termo de cooperação pelo prazo de 12 meses, prorrogável até o limite de 60 meses. Ainda de acordo com a administração municipal, os requisitos mínimos operacionais incluem 800 cones colocados a uma distância de 5 metros entre eles; 12 monitores, atuando em pares e 18 faixas de sinalização com informações sobre a ciclofaixa, incluindo dia e horário de funcionamento.

A empresa, consórcio ou grupo de empresas vencedoras





"Poderá, ainda, realizar intervenções especiais nas rotas ou nos programas vinculados ao projeto, por meio de ações relacionadas com a promoção, apoio e suporte à atividade física, ao esporte e ao uso de bicicletas - desde que observadas as legislações pertinentes e previamente aprovadas pela secretaria", informou.

Trechos

A ciclofaixa de lazer estará disponível em seis trechos no período das 7h às 16h. E para aqueles que já estão familiarizados com o uso de bicicletas, a iniciativa representa mais um bom local para o fomento do uso. É o que considera Cristiano Scarpelli, que faz parte da União de Ciclistas do Brasil (UCB) e do grupo GT Pedala BH.





“Claro que será predominante o lazer, mas é uma atividade que favorece que as pessoas se divirtam e tenham contato com a bicicleta. Então é bom tanto para o ciclista, quanto para a população”, disse, considerando, ainda, que o espaço pode favorecer uma ciclovia definitiva no futuro.





“Pode ser que isso ajude a, futuramente, ter ali uma estrutura definitiva. Até para que as pessoas se familiarizem com aquele caminho”, concluiu.





Confira todos os trechos:

O primeiro deles, na Avenida do Contorno, tem início na Rua Fernandes Tourinho, esquina com a Rua Rio de Janeiro, adjacente a Escola Estadual Governador Milton Campos, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao passeio, convergindo à direita na Avenida do Contorno e finalizando na esquina com a Avenida Olegário Maciel e em frente ao número 7576;

O trecho dois será na Avenida Getúlio Vargas/BH é da Gente, com início na Rua Fernandes Tourinho, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao passeio, no final da ciclovia permanente próximo à esquina com a Praça Diogo de Vasconcelos, convergindo à esquerda na Avenida Getúlio Vargas, e finalizando na esquina com Rua Paraíba;

O trecho três será na Avenida Getúlio Vargas, com início na avenida, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, na esquina com Rua Paraíba adjacente à Escola Estadual Bueno Brandão, convergindo à direita na Avenida Afonso Pena em direção à Rua Piauí;

O trecho quatro será na Avenida Afonso Pena/Praça Milton Campos, com início na avenida, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, na esquina com Rua Piauí seguindo em direção à Rua Bernardo Figueiredo;

O trecho cinco será na avenida Afonso Pena/Praça da Bandeira, com início na Rua Bernardo Figueiredo, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto ao canteiro central, seguindo em direção à Praça da Bandeira, incluindo o retorno na mesma;

Já o trecho seis será na Praça da Liberdade/Avenida Cristóvão Colombo, com início na Rua Gonçalves Dias, sobre a linha que delimita a faixa de trânsito junto a Praça da Liberdade, adjacente à Alameda da Travessia, convergindo à direita em direção à Avenida Cristóvão Colombo, seguindo até a Avenida Getúlio Vargas.

Como e quem pode participar?

Poderão participar do chamamento pessoas jurídicas regularmente estabelecidas e que atendem todas as exigências contidas no edital. Diante disso, será preciso encaminhar os documentos de habilitação - veja aqui - junto aos dados e carta de interesse assinados pelos responsáveis da empresa, consórcio ou grupo interessado no projeto; proposta de Plano de Atividades e Aplicação de logomarcas para execução do projeto, observando critérios de julgamento e contemplando as condições mínimas; além de layouts das peças de divulgação.





“A proposta e todos os documentos de comprovação deverão ser apresentados em envelope lacrado na sede da GCONP/SMEL, na Rua dos Timbiras, nº 628, 6º andar, Bairro Funcionários, no horário de 09h às 17h”.





Confira aqui o edital completo. Esclarecimentos deverão ser solicitados para a prefeitura por meio do e-mail dpgfel@pbh.gov.br.