Ciclofaixas temporárias são alternativa de mobilidade em BH durante pandemia

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) coronavírus têm impulsionado mudanças em diversos setores da sociedade e, com a mobilidade urbana não seria diferente, já que criar alternativas que possibilitam o transporte com um maior distanciamento social pode ajudar a conter o avanço da COVID-19.



SAIBA MAIS 08:05 - 13/07/2020 Início da semana será de sol em BH e na maior parte de Minas

06:00 - 13/07/2020 Saúde e economia desafiam BH 15 dias após freada na flexibilização

06:00 - 13/07/2020 'A pressão não nos afeta', diz secretário de Saúde de BH ciclofaixa que liga as regiões Leste e Oeste da cidade, oferecendo uma opção segura, para quem trabalha em serviços essenciais e precisa se deslocar de bicicleta. A pandemia do novotêm impulsionado mudanças em diversos setores da sociedade e, com aurbana não seria diferente, já que criar alternativas que possibilitam ocom um maior distanciamento social pode ajudar a conter o avanço da COVID-19.Para oferecer uma opção segura, neste momento de pandemia, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da BHTrans, está implantando umaque liga as regiões Leste e Oeste da cidade, oferecendo uma opção segura, para quem trabalha em serviços essenciais e precisa se deslocar de





Placas e faixas de pano estão sendo implantadas, orientando o trânsito sobre a existência das ciclofaixas. São cerca de 30 km de extensão, entre trechos de ciclovias já existentes e as ciclofaixas temporárias ligando a região do Barreiro à Avenida dos Andradas, no Bairro São Geraldo.



Em uma segunda fase, a Prefeitura estuda a integração de mais 4,7 km de ciclofaixa no trecho da Avenida Tereza Cristina, localizado no município de Contagem.





As ciclofaixas temporárias têm sinalização com pinturas, cones e balizadores delimitando a área destinada ao tráfego das bicicletas. A PBH orienta que motoristas e motociclistas respeitem o espaço das ciclofaixas, que é destinado aos ciclistas, para que o espaço urbano seja compartilhado de forma segura.