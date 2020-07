Avenida Afonso Pena vazia e até sem ônibus ontem: Belo Horizonte inicia mais uma semana sob rédeas curtas, com abertura apenas de comércio e serviços essenciais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Duas semanas após anunciar o retorno à “fase zero” do isolamento social – quando somente comércios e serviços considerados essenciais podem funcionar –, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) precisa lidar, além dos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o sistema de saúde, com a pressão de representantes do comércio, que pedem a retomada das atividades econômicas em Belo Horizonte. Nesta segunda-feira, o decreto que autoriza apenas o funcionamento dos serviços essenciais completa 15 dias de vigência. E, pelo menos por mais algum tempo, a capital mineira vai continuar sob as rédeas das restrições.





O relaxamento ou o arrocho das medidas em BH é determinado por três critérios: o número médio de transmissão por infectado (Rt) e as taxas de ocupação de UTIs e leitos clínicos. Na sexta-feira, quando divulgou seu boletim semanal da epidemia, a cidade tinha 10.618 casos e 248 óbitos em virtude da doença (no documento da Secretaria de Estado de Saúde de ontem, o número de casos confirmados ainda era um pouco menor, 10.369, mas já havia uma morte a mais). Segundo a saúde municipal, 88% das vagas de terapia intensiva destinadas aos infectados estavam indisponíveis na sexta, o que significa alerta vermelho — um dia antes, eram 92%. Em estado máximo de atenção também está o percentual de enfermarias ocupadas: 76%.





O boletim de monitoramento semanal da epidemia de BH apontava na sexta que o número médio de transmissão por infectado na cidade estava em 1,11, o que equivale ao nível amarelo de atenção. Os outros indicadores, contudo, elevam o status geral ao alerta vermelho. Na sexta anterior, dia 3, o Rt era de 1,13. No documento, a Prefeitura de Belo Horizonte argumenta que, mesmo ante a abertura de vagas no sistema de saúde, casos e internações continuam subindo. “Não se observa alteração no quadro epidemiológico e assistencial da cidade que permita o retorno da flexibilização das atividades comerciais. A partir desse cenário, recomenda-se a permanência na fase de controle”, diz o texto.





A avaliação dos índices é feita constantemente pelo Comitê de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19, composto por infectologistas e liderado pelo secretário Municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto. “Optamos por manter a fase zero. Caso contrário, colocaríamos em risco não só o sistema de saúde, mas a vida de vários belo-horizontinos”, explica um dos integrantes da equipe, o médico Unaí Tupinambás.





Kalil e os integrantes do comitê costumam se reunir, mesmo que virtualmente, três vezes por semana. Em pauta, é claro, os números que refletem a situação da COVID-19 na cidade. Só é possível cravar a efetividade ou problemas de cada fase 14 dias após sua adoção. O retorno à “fase zero” ocorreu em 29 de junho. As duas semanas são o tempo que a ciência estipula como seguro para avaliar os impactos de ações de restrição ou relaxamento.





PRESSÃO Geralmente, a prefeitura promove entrevistas coletivas às sextas-feiras para anunciar os próximos passos da cidade no combate à doença respiratória. Nas duas últimas semanas, contudo, a decisão de manter Belo Horizonte no estágio dos serviços essenciais fez com que o encontro fosse cancelado.





A continuação do estágio atual por por mais alguns dias gerou críticas da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, cobrou a abertura de mais leitos. “Muitos já fecharam e milhares de pessoas já estão sem emprego e renda, afetando o sustento das famílias”, disse, alegando faltar “ação e diálogo” à administração municipal. O setor já havia protestado quando Kalil optou por “voltar casas” no processo de flexibilização. À época, Marcelo também pediu a abertura de vagas de UTIs e enfermarias.





O penúltimo capítulo da “guerra” entre o Executivo municipal e a entidade ocorreu na quarta-feira, quando o prefeito resolveu cancelar reunião com a CDL. Para se justificar, Kalil recorreu à matemática. “Os números não nos permitem nada diferente do que está acontecendo hoje. Então, nós não temos por que fazer uma reunião sem objetivo. Eu recebo duas, três vezes por dia os números das ocupações (de leitos de UTI e de enfermarias), as transmissões (Rt)”, sustentou.





Logo no primeiro dia do novo decreto, Kalil viu manifestantes contrários ao recuo se aglomerarem em frente à sede da prefeitura, na Avenida Afonso Pena. Com direito a um caixão simbolizando o sepultamento do comércio de BH, o grupo, formado por cerca de 250 pessoas, gritava palavras de ordem como “queremos trabalhar” e pedia a saída do chefe do Executivo.





Na mesma semana, em entrevista ao Estado de Minas, o prefeito minimizou os protestos. “Nós temos eleição. Não interessa se vai ser agora ou daqui a um mês ou dois. Chega lá e vota em outro. Eu já disse e repito: quem tem medo de buzina é cachorro distraído”, afirmou. Carreatas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) têm carregado tambémpedidos de “fora, Kalil”.





APOIO E DEFESA Em contrapartida, além dos infectologistas que compõem seu grupo de conselheiros, Kalil tem recebido importantes apoios. Na semana passada, ele se reuniu com um grupo pró-isolamento social, que entregou documento pedindo a manutenção das medidas e, até mesmo, a implantação de lockdown caso necessário. O texto foi assinado por mais de 70 entidades.





Um dos organizadores do manifesto e integrante do Conselho Municipal de Saúde, Bruno Pedralva destacou que a intenção do encontro foi, justamente, “fortalecer” a atuação do comitê e respaldar as medidas tomadas pelos especialistas.





Para Unaí Tupinambás, a adesão do Executivo municipal às restrições é fundamental para manter BH com menos óbitos em relação a outras capitais. “Se nada tivesse sido feito, talvez estivéssemos muito piores. A gente não vê quem ficou vivo, mas só quem morreu. Quantas vidas foram salvas?”, questiona. (GP)









Passageiros “ilhados” e revoltados





Revolta, indignação e desinformação. Muitos moradores de Belo Horizonte foram surpreendidos ontem com a falta de ônibus circulando pelas ruas e corredores da cidade. De acordo com o Decreto Municipal 17.383, as linhas de ônibus só poderiam rodar das 6h às 9h59 e das 16h às 19h59. E as linhas alimentadoras até as 20h59. Já os ônibus intermunicipais seguiam viagem em direção às cidades da Grande BH, como Nova Lima e Sabará.





Com a determinação, muitas pessoas estavam perdidas e sem entender tanta demora nos pontos de ônibus de BH, principalmente na Região Central. A reportagem do Estado de Minas circulou por algumas áreas da cidade e percebeu a desinformação e indignação dos usuários. A maioria das pessoas reclamava do decreto, especialmente aquelas que trabalham no fim de semana, inclusive, aos domingos. Muitas foram trabalhar cedo e tiveram dificuldade de retornar para casa.





Caso de Isabela Mariana, de 20 anos, cuidadora de idoso. Ela estava na Avenida Cristiano Machado, altura do Bairro Sagrada Família, esperando um dos dois ônibus que teria de pegar para chegar em casa, no Bairro Nova Cintra. Ela só ficou sabendo depois que um outro usuário lhe deu a notícia. : “Aos domingos, só venho para o café da manhã e o banho da minha paciente. Não sabia desta parada. Pela manhã, estava tudo normal, cheguei às 7h. Agora, como chego em casa? Não tenho dinheiro para pagar Uber, não posso voltar para meu trabalho, porque as filhas sempre a levam para passar o fim de semana em suas casas, ou seja, terei de ficar aqui até as 16h. É revoltante”.





Para Isabela, o decreto simplesmente se esqueceu de quem “não tem opção de ficar no ar-condicionado e na mesa escritório de casa e tornou a vida de muitos ainda mais difícil. No fim de semana, o fluxo é pouco, não há aglomeração, como ocorre de segunda a sexta-feira. Por que não colocaram ao menos ônibus de uma em uma hora, o que já é bastante, mas aceitável”.





O “marido de aluguel”, prestador de serviço da construção civil, Ivan Francisco Cunha Pinto, de 60, estava à espera de condução para visitar a irmã, que mora sozinha, no Bairro Santa Teresinha, e ajudá-la em alguns afazeres. “O jeito é voltar para casa, não consigo pagar Uber, vai sair caro demais. É um absurdo. Domingo o ônibus fica vazio, não dá tanto movimento, não vai encher como durante a semana. E se fosse uma emergência?”, questionou.





Nos pontos com movimento, muitos taxistas passavam oferendo corrida e parte deles aceitava levar grupos que compartilhassem a viagem.





Segundo a assessoria de comunicação da BHTrans, a empresa quis reforçar as medidas do decreto 17.383, publicado no Diário Oficial do Município do dia 7 de julho, no qual a operação dos serviços de transporte coletivo será feita aos domingos e feriados, entre 6h e 9h59 e entre 16h e 19h59, exceto as linhas alimentadoras que irão operar até 21h. “Todos os dias a operação do sistema é analisada, inclusive com reuniões diárias entre a BHTrans e os consórcios que operam o transporte coletivo municipal, onde são repassadas as adequações necessárias para garantir o atendimento aos usuários.”





Segundo a assessoria, foram afixados cartazes nas estações de transferência e de integração, além do sistema de som nas estações com informações aos usuários. (LM)

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.