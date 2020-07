Início da semana será de sol em BH e na maior parte de Minas

Previsão é de tempo aberto para esta segunda-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)





SAIBA MAIS 08:55 - 13/07/2020 Ciclofaixas temporárias são alternativa de mobilidade em BH durante pandemia O dia será de sensação de frio ao amanhecer e no período da noite, com elevações na temperatura ao longo do dia, principalmente no período da tarde. A alta amplitude térmica - grande diferença entre as temperaturas máximas e mínimas - é favorecida pelo tempo seco. No decorrer da semana, entretanto, o avanço de uma nova frente fria pela Região Sudeste poderá provocar chuvas isoladas em pontos do estado.





O céu fica de claro a parcialmente nublado na maior parte das regiões do estado. A máxima no estado será de 33°C, no Triângulo, e a mínima de 6°C, no Sul de Minas.





Cuidados no tempo seco





A baixa umidade relativa do ar em algumas regiões do estado pode ficar entre 20% e 30% nesta segunda-feira, níveis considerados muito baixos e que pedem cuidados especiais.





Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação. Outra orientação importante é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco, quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Uma massa deque atua sobre Minas Gerais fará com que a segunda-feira (13) seja de um dia típico de inverno:e alta amplitude térmica. A máxima na capital será de 27°C e a mínima de 13°C.