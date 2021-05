BH ganha nova ciclofaixa no Bairro Santa Tereza, Região Leste

(foto: PBH/ Divulgação)

Uma novafoi instalada no Bairro, na Região Leste de Belo Horizonte, ligando o bairro à ciclovia na Avenida dosDe acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da BHTrans, a estrutura cicloviária foi instalada no viaduto da Rua Paraisópolis e prossegue como via compartilhada com os ciclistas pelas ruas Dores do Indaiá e Conselheiro Rocha, até a Praça Joaquim Ferreira da Luz.As intervenções oferecem mais segurança para a circulação dos ciclistas.Além do espaço para o tráfego das bicicletas, as ruas Dores do Indaiá e Conselheiro Rocha receberam configurações de uma- com velocidade regulamentada para 30 km/h e prioridade para os pedestres e ciclistas."Foram executadas adequações geométricas, faixas de travessias de pedestres, sinalizações com placas de alerta para a circulação dos ciclistas e dos pedestres, de velocidade regulamentada e pinturas no solo alertando sobre o compartilhamento das vias com as bicicletas e da velocidade máxima no trecho:30 km/h", informou a administração municipal.