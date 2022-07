Ciclovia na Pampulha: público curte espaço após fim de obras em BH

Ciclistas aproveitam o fim de tarde na ciclovia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O primeiro fim de semana de funcionamento de toda a extensão da ciclovia da orla da Pampulha foi movimentado. As obras no espaço foram concluídas e liberaram o trecho de 7,1 km entre a Rua Garopas e o Clube Belo Horizonte. Com isso, a ciclovia e a pista de caminhada receberam os moradores para pedalar, caminhar, passear, se distrair e apreciar a vista.

Ciclovia ganhou nova sinalização (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Diversão em família





O engenheiro mecânico Flávio Faria, de 41 anos, é morador do Bairro Ouro Preto e frequenta a orla da Pampulha com frequência. Neste domingo, ele aproveitou para levar a filha Larissa, de dois anos, para um passeio de bicicleta na ciclovia.





“Dividiu a pista de corrida da de ciclismo. Antes era misturado, a pista de carro com de bicicleta. O pessoal ia para o passeio com a bicicleta”, afirma.









Flávio conta que faz parte dos dois públicos, mas na tarde de hoje foi levar a filha para se divertir. "De manhã já fiz o meu giro e agora à tarde trouxe minha filha."





Flávio conta que faz parte dos dois públicos, mas na tarde de hoje foi levar a filha para se divertir. “De manhã já fiz o meu giro e agora à tarde trouxe minha filha.”

O engenheiro mecânico Flávio Faria com a filha Larissa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Meses atrás, o engenheiro mecânico comprou uma cadeirinha para a menina poder passear na bicicleta. “Ela adora, me ajuda a pegar capacete, sapatilha, luvas”. Segundo Flávio, Larissa também tem roupas próprias para a prática do lazer.





Mais segurança para quem pedala e caminha









Nestes trechos que contornam a barragem da lagoa, ele considera que a melhoria foi significativa. “A parte da ciclovia perto do Iate (Clube) ficou boa, ali era um tumulto só. Perto da (estátua) de Iemanjá também melhorou bastante. ali não tinha essa divisão, ela era mais no asfalto”.

A coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da BHTrans, Eveline Trevisan, afirma que a inserção das travessias elevadas para os pedestres e redutores de velocidade teve como objetivo proporcionar mais segurança para quem pedala ou caminha.



"A orla da Pampulha é muito demandada por pedestres e turistas, que são pessoas que poderão fazer seus deslocamentos de forma mais devagar e as travessias vão contribuir muito para a segurança de todos". Flávio acredita que as intervenções na ciclovia trazem mais segurança para os frequentadores do local. "A elevação da pista tira o pessoal do mesmo nível dos carros".

Família aproveita o fim de tarde na ciclovia (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Resumo das obras





Com as obras, toda a ciclovia da orla da Pampulha, numa extensão total de 18 km, está no nível da calçada e oferece mais segurança e conforto para os ciclistas. Em maio, foi liberado o primeiro trecho , de 750 metros, entre a Barragem e a Avenida Santa Rosa.





Belo Horizonte conta, atualmente, com 105 km de ciclovias. Segundo a PBH, outros 74 km de projetos executivos estão prontos para serem implantados e vão fazer a ligação com trechos já implementados, além de alimentar a rede de transporte público, ampliando a integração entre os modais ônibus e bicicleta.





Vale lembrar que o Projeto Cicloviário Orla da Lagoa da Pampulha passou por licitação e recebeu contribuições da comunidade.

Com o dia de céu claro, a movimentação começou logo pela manhã, na orla da Pampulha. No fim da tarde também era possível encontrar ciclistas pedalando, casais andando em carrinhos e pessoas fazendo caminhada.A reestruturação do espaço contou com a elevação da pista de bicicletas para o nível da calçada, ampliação da largura da ciclovia para 2,5 metros – compatível com ciclovias bidirecionais e com grande fluxo de ciclistas – e a instalação de separação física da pista de caminhada por jardins e adequações geométricas.Travessias elevadas de pedestres foram colocadas em todas as interseções da pista de tráfego dos veículos para proporcionar conforto e segurança aos pedestres, sobretudo àqueles com mobilidade reduzida. Houve ainda reforma na microdrenagem, novas sinalizações de placas e pintura no solo.