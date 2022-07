Ciclovia da orla da Pampulha tem obras concluídas e é liberada

As obras de reforma da ciclovia da orla da Pampulha terminaram e os 18 km estão liberados para pedestres e ciclistas (foto: Gladyston Rodriguesi/EM/DA. Press.)

As obras de reforma da ciclovia da orla da Pampulha no trecho de 7,1 km de extensão, que fica entre a Rua Garopas e o Clube Belo Horizonte, foram concluídas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A ciclovia e a pista de caminhada já estão liberadas para quem quiser pedalar, caminhar, passear, se distrair e apreciar a vista neste fim de semana.





A reestruturação desse trecho contou com a elevação da pista de bicicletas para o nível da calçada, ampliação da largura da ciclovia para 2,5 metros – compatível com ciclovias bidirecionais e com grande fluxo de ciclistas – a instalação de separação física da pista de caminhada por jardins e adequações geométricas.





Travessias de pedestres elevadas em todas as interseções da pista de tráfego dos veículos foram feitas para proporcionar conforto e segurança aos pedestres, principalmente para aqueles com mobilidade reduzida. Foram feitas ainda a readequação de toda a microdrenagem, novas sinalizações de placas, além de pintura no solo.





Mais segurança para quem pedala e caminha





De acordo com Eveline Trevisan, coordenadora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da BHTrans, com a inserção das travessias elevadas para os pedestres e redutores de velocidade, haverá mais segurança para quem pedala ou caminha. “A orla da Pampulha é muito demandada por pedestres e turistas, que são pessoas que poderão fazer seus deslocamentos de forma mais devagar e as travessias vão contribuir muito para a segurança de todos”, explicou.





Com as obras, toda a ciclovia da orla da Pampulha, numa extensão total de 18 km, está no nível da calçada e oferece mais segurança e conforto para os ciclistas. Em maio, foi liberado o primeiro trecho da obra , de 750 metros, entre a Barragem e a Avenida Santa Rosa.





Além da ciclovia da Pampulha, Belo Horizonte conta, atualmente, com 105 km de ciclovias. Segundo a PBH, outros 74 km de projetos executivos já estão prontos para serem implantados e vão fazer a ligação com trechos já implementados, além de alimentar a rede de transporte público, ampliando a integração entre os modais ônibus e bicicleta.





Vale lembrar ainda que o Projeto Cicloviário Orla da Lagoa da Pampulha passou por licitação e recebeu contribuições da comunidade.





Movimento BH Mais Feliz





Outra opção para aproveitar o domingo (24/7) é o Movimento BH Mais Feliz, que oferece uma programação cultural recheada de atividades gratuitas em praças e parques. Os eventos ocorrem simultaneamente, das 9h às 14h, em todas as nove regionais da cidade.





O programa que começa neste domingo, foi lançado na sexta-feira (22/07) em evento realizado no Parque Municipal , no Centro de BH. A programação inclui feiras de gastronomia e artesanato, oficinas de temas variados, como circo, dança de salão, penteado afro, artes marciais e capoeira, além de intervenções musicais.





A proposta do programa é descentralizar o oferecimento de atividades culturais na cidade, além de valorizar e incentivar os artistas de rua, fomentar a economia criativa e atividades econômicas locais.





Nos dias de evento, a Prefeitura vai disponibilizar pontos de internet gratuita nas praças e parques.





Confira a programação:





Centro-Sul: Barragem Santa Lúcia (Av. Arthur Bernardes, 1337 - Santa Lúcia)

Barragem Santa Lúcia (Av. Arthur Bernardes, 1337 - Santa Lúcia) Barreiro: Praça Amadeo Lorenzatto (Av. Sigmund Weiss - Pilar/Olhos D’Água)

Praça Amadeo Lorenzatto (Av. Sigmund Weiss - Pilar/Olhos D’Água) Regional Leste: Praça do Santuário de São Geraldo

Praça do Santuário de São Geraldo Regional Nordeste: Espaço Vitrine do Ribeiro de Abreu (R. Antônio Ribeiro de Abreu, 885)

Espaço Vitrine do Ribeiro de Abreu (R. Antônio Ribeiro de Abreu, 885) Regional Noroeste: Praça Santa Cruz (Pedreira Padro Lopes)

Praça Santa Cruz (Pedreira Padro Lopes) Regional Norte: Parque Nossa Senhora da Piedade (R. Rubens de Souza Pimentel, 750 - Aarão Reis)

Parque Nossa Senhora da Piedade (R. Rubens de Souza Pimentel, 750 - Aarão Reis) Regional Oeste: Praça Carlos Marques (R. Oeste, 40 - Calafate)

Praça Carlos Marques (R. Oeste, 40 - Calafate) Pampulha: Praça dos Agricultores (Av. dos Engenheiros, 1499 - Alípio de Melo)

Praça dos Agricultores (Av. dos Engenheiros, 1499 - Alípio de Melo) Venda Nova: Praça do Cônsul (R. Dr. Álvaro Camargos, com ruas Prof. Aimoré Dutra e Augusto Franco - São João Batista)