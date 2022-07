Obras para limpar a Pampulha já começaram, diz presidente da Copasa

Guilherme Duarte assinou o plano de ação que busca acabar com o esgoto na Lagoa da Pampulha na manhã desta quinta-feira (07/07) na Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Guilherme Duarte, revelou que 700 ligações de esgoto das 9.759 previstas no plano de ação que tem como objetivo colocar fim aos lançamentos do material na Lagoa da Pampulha já estão prontas.

A maior parte dessas ligações está no município de Contagem. Ao todo, 56% da bacia hidrográfica que abastece a Pampulha está na cidade. A expectativa é de que em cinco anos não seja mais despejado esgoto na Lagoa da Pampulha.

Em entrevista coletiva na manhã desta quinta/feira (07/07), Guilherme Duarte falou sobre a parceria da companhia com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem e garantiu que todos os recursos para que a obra seja feita já estão disponíveis.

“A Copasa garante toda a engenharia, toda a parte técnica para que as obras sejam feitas. Coloco aqui o compromisso da Copasa com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. Esse plano é a obra prioritária para a companhia”.

Serão investidos R$ 146,5 milhões na manutenção e melhorias de natureza continuada, obras de expansão de rede e ligações previstas, além da quarta etapa do programa de despoluição da lagoa.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), celebrou a assinatura do plano e afirmou que está cumprindo com sua obrigação ao viabilizar o projeto.

“A natureza estava pedindo socorro. Estamos cumprindo nossa missão nesta manhã ao assinar esse plano de ação. Já existiu muitas propostas para limpar a Lagoa da Pampulha, mas, pela primeira vez, vamos atacar a origem do problema, onde se joga esgoto”, disse ele.

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), afirmou que não adianta limpar a lagoa sem antes limpar os córregos que abastecem a lagoa.

“Além de ser uma questão cultural, é uma questão social. A população que vive com esgoto a céu aberto terá acesso à saneamento básico e qualidade de vida”.

A Lagoa da Pampulha é um importante patrimônio do estado e recebeu, juntamente com o conjunto arquitetônico, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – Unesco.