'A Pampulha é um cartão postal metropolitano', afirma Marília Campos

A prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), exaltou a inclusão do município no plano de ação para a realização de obras que visam colocar fim aos lançamentos de esgoto na Lagoa da Pampulha.

Prefeita de contagem assinou acordo com PBH e Copasa para revitalizarem a Lagoa da Pampulha

Marília destacou que a população que vive próximo aos córregos que abastecem a lagoa serão diretamente impactados com o plano de ação.

"Pela primeira vez, estamos tratando a causa do problema, a bacia hidrográfica da lagoa. Com isso, a população que vive próximo a esses lugares, que jogam esgoto nos córregos que abastecem a lagoa, será diretamente impactada, com saneamento básico e qualidade de vida".