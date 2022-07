BH, Contagem e Copasa assinam acordo para despoluição da Pampulha

R$ 146,5 milhões serão investidos para a manutenção e melhorias (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Guilherme Duarte, assinaram nesta quinta-feira (07/06) acordo para a realização de obras e ações para colocar fim aos lançamentos de esgoto na Lagoa da Pampulha.









Segundo o Subprocurador-Geral do Contencioso, Caio Perona, em cinco anos o plano de ação deve ser concluído e não existirá mais despejo de esgoto na lagoa.

"Atualmente, o esgoto de 30 mil pessoas vai parar na Lagoa da Pampulha. Isso impede a geração atual de usufruir da lagoa como as gerações passadas usufruíram. Com o plano, pretendemos voltar a ter a lagoa como um ponto de lazer e qualidade de vida para a população da Grande BH".





O presidente da Copasa, Guilherme Duarte, frizou a parceria da companhia com as prefeituras e garantiu todos os rescursos para que a obra seja feita.

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), e o presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Guilherme Duarte, assinaram o acordo nesta quinta-feira (07/06) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







"A Copasa garante toda a engenharia, toda a parte técnica para que as obras sejam feitas. Coloco aqui o compromisso da Copasa com as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem. Esse plano é a obra prioritária para a companhia".

Leia mais: Desassoreamento da Lagoa da Pampulha será retomado em setembro



A Lagoa da Pampulha é um importante patrimônio do estado e recebeu, juntamente com o conjunto arquitetônico, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco.