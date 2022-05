Empresários se unem para estimular turismo em Capitólio

Cachoeira 'Pedrão da Capivara' é apenas uma das belezas que podem ser visitadas no Mar de Minas, como é conhecido o Lago de Furnas (foto: Leonardo Murta)

Empresários lançam nesta quinta-feira (5/5) o projeto “Capitólio Movimento" , com o propósito de apoiar um dos mais importantes destinos turísticos de Minas Gerais e do Brasil. A cidade de quase 9 mil habitantes situada a 280 quilômetros de Belo Horizonte quer se reafirmar como local com atrativos para públicos diversos. A expectativa é reaquecer de imediato a economia da região por meio de novos negócios.





A ideia dos empresários conta com o apoio do poder público e surge para organizar o setor, que registrou queda nos últimos meses em meio à tragédia que causou a morte de 10 pessoas, em janeiro , após uma rocha se desprender de um cânion e cair sobre o Lago de Furnas.









A iniciativa nasceu com um grupo de 50 empresários e profissionais que resolveram se organizar, dialogar e agir para promover o destino e mostrar que Capitólio tem uma diversidade de mais de 30 atrativos turísticos, entre passeios de lancha, 4x4 e balão, além de cachoeiras, cachaçarias e empórios especializados em queijos da Serra da Canastra.





“Queremos conectar pessoas, gerar oportunidades e contar que, aqui em Capitólio, a gente segue em movimento para acelerar o Turismo e a Economia”, explicou Andreia Ribeiro, funcionária do Parque Mirante dos Cânions.





“A região é muito rica e o retorno dos turistas se faz necessário e urgente para movimentar a economia local”, reforçou Leandro Maciel Silva, proprietário do Complexo Ecológico Cachoeira da Capivara.





O empresariado espera que os espaços turísticos de Capitólio cheguem a 80% de ocupação nos próximos feriados e no verão. Além das montanhas, cachoeiras, represa e cânions, o município é conhecido pelos campeonatos esportivos, turismo de aventura e festivais de gastronomia e cultura.





Pela localização no Sudoeste de Minas, a cidade recebe visitantes de vários estados e está se tornando referência em todo o país.





O lançamento do projeto “Capitólio em Movimento” receberá empresários, profissionais do turismo, e representantes do poder público.





Segundo Vitor Vasconcelos, é necessário mobilizar os esforços para fomentar o setor. “Queremos mostrar que Capitólio é uma cidade democrática e tem atrativos para todos os gostos e perfis de turistas”.





Restrito a empresários e convidados, o encontro está marcado para o Recinto de Eventos da Sociedade São Vicente de Paulo, em Capitólio.