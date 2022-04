Famílias ligadas ao turismo receberão auxílio emergencial, em Capitólio

Por causa do período de baixo movimento de turistas em Capitólio, a prefeitura da cidade, junto com a Secretaria de Assistência Social e de Turismo, resolveu conceder auxílio para aquelas as famílias que estão em vulnerabilidade nesse momento.Foi criado um auxílio emergencial para quem está em situação de vulnerabilidade, depois da tragédia de janeiro que resultou na morte de 10 pessoas depois da queda de um apredão em um cânion da cidade, no Lago de Furnas.